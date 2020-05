Côte d’Ivoire / Réouverture de l’école à l’intérieur : La COSEFCI fait barrage à Kandia Camara

Dans son adresse à la nation tenue le 7 mai 2020, le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, à l’issue du Conseil National de Sécurité du même jour, a décidé de la réouverture de l’école en Côte d’ivoire.

Pour implémenter cette décision, Madame la Ministre de l’Education Nationale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, a rendu publiques, sans consulter les partenaires sociaux, les modalités pratiques de cette reprise.

Au regard de cette posture de l’Etat relative à la reprise de l’école, la COSEFCI, tout en condamnant cette manière cavalière de prendre les décisions qui impliquent les enseignants, analyse ici, lesdites mesures dans les conditions de la pandémie du coronavirus.

I- DES CONDITIONS DE LA REPRISE DE L’ECOLE

Le 16 mars dernier, lorsque le Conseil National de Sécurité décidait de la fermeture de l’école pour cause de coronavirus, visant à éviter la propagation du virus, la Cote d’Ivoire n’enregistrait que six(06) cas de malades. Aujourd’hui, là où le pays compte près de deux mille (2000) cas contaminés et plus de vingt(20) personnes qui en sont mortes, la COSEFCI peine sérieusement à comprendre les motivations de la réouverture prématurée des classes.

Pour la COSEFCI, la perspective de reprise des cours devrait s’inscrire dans le temps et dans un processus inclusif. En effet, la reprise de l’école doit être précédée de la distribution gratuite de cache-nez aux enseignants et aux élèves. Ainsi que de dispositifs de lavage des mains ou de gels hydro alcooliques dans toutes les écoles à rouvrir.

II- DE LA REPRISE A DOUBLE VITESSE DE L’ECOLE

L’examen du communiqué portant modalités pratiques de reprise de l’école rendu public par Madame la Ministre de l’Education Nationale, Kandia Camara, indique les éléments ci-après, surtout pour l’intérieur du pays :

1- Pour l’enseignement préscolaire et primaire

a- Le préscolaire

Les élèves du préscolaire sont mis en vacances pour l’année scolaire 2019/2020

b- Pour le primaire

– Reprise des cours le lundi 18 mai 2020 pour toutes les classes (un jour de cours sur deux) avec réduction des effectifs pour le respect des mesures de distanciation.

– Les niveaux en alternance CE2/CP1 ; CM1/CP2 ; CM2/CE1.

2- Pour l’enseignement secondaire

a- Etablissements à petits effectifs

Reprise des cours le lundi 18 mai 2020 pour tous les niveaux.

b- Etablissements à gros effectifs

– reprise des cours le lundi 18 mai 2020 pour les classes d’examens à savoir troisième et terminale avec réduction des effectifs et respect des mesures de distanciation sur deux semaines.

– cours à distance dès le lundi 18 mai 2020 pour les classes intermédiaires en attendant deux semaines pour la reprise effective des cours.

ANALYSE ET PROPOSITIONS DE LA COSEFCI

La COSEFCI salue la mesure de mise en vacances du préscolaire mais s’inquiète de la réouverture des classes du primaire et du secondaire dans les villes de l’intérieur. En effet, l’absence de nouveaux cas de contagion du COVID-19 dans les villes de l’intérieur du pays ne signifie pas qu’il n’y a plus de cas d’infection dans ces villes. Par conséquent, pour éviter la probable propagation du virus par l’école, la COSEFCI propose :

– La mise en vacances de toutes les classes intermédiaires du primaire et du secondaire en validant l’année scolaire sur la base des résultats des deux trimestres ou premier semestre déjà exécutés ;

– La réouverture de l’école exclusivement pour les classes d’examen de sorte à avoir suffisamment de salles de classes pour les cours dans le respect des mesures barrières ;

– Le réaménagement des emplois du temps sans y prévoir des récréations de 8h à 12h puis de 15h à 17h ;

– L’implication des enseignants ne tenant pas préalablement des classes d’examens ;

– L’octroi d’une prime de risque en faveur des enseignants qui vont ainsi au front pour l’Etat contre le COVID-19 ;

– Le paiement du rappel des deux mois de salaire (janvier et février 2020) illégalement suspendus aux trois-cents(300) enseignants afin de leur permettre de surmonter les graves difficultés financières induites par ces suspensions. Ce qui leur permettra de faire face aux contingences liées au contexte de la pandémie ;

– Une concertation permanente du Ministère de l’Education Nationale avec ses partenaires sociaux sur toutes décisions qui les impliquent dans ce contexte de la pandémie avec prise en compte de leurs avis.

Enfin, la COSEFCI espère que ses propositions, gage de la pérennisation de l’instruction et du dévouement des enseignants au travail, seront entendues.

VIVE LA COSEFCI POUR QUE VIVENT LES ENSEIGNANTS DE COTE D’IVOIRE !

Fait à Abidjan, le 10 mai 2020

AKO NOMEL HYDRI

PORTE-PAROLE DE LA COSEFCI

