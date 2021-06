Côte d’Ivoire/ Retour au bercail : la dernière condition de Laurent Gbagbo au pouvoir d’Abidjan

Nous avons appris par le biais du confrère J.A que l’ancien Président ivoirin Laurent Gbagbo , a demandé le déblocage de son unique compte.

Laurent Gbagbo l’ancien dirigeant Ivoirien devrait regagner son pays la Côte d’Ivoire le 17 juin 2021 comme annoncé par son parti. Cependant, avant ce retour tant attendu de celui qui a été totalement acquitté par la Cour pénale internationale (CPI ) le 31 mars dernier , des réglages sont tout de même nécessaires .

Au delà du format de son accueil et de l’aspect sécuritaire , il y a la question financière qui reste à régler . En effet, François Soudan le directeur du magazine Jeune Afrique , interrogé par le confrère RFI ce dimanche 06 juin 2021 matin sur la parution de cette semaine, a fait d’importantes révélations sur cette question financière de Laurent Gbagbo .Il a indiqué que “Laurent Gbagbo demande le déblocage de son unique compte qu’il a en Côte d’Ivoire .”

” (…) Il ya aussi un autre aspect dont il faut parler qui est un aspect financier . Laurent Gbagbo demande le déblocage de l’unique compte bancaire qu’il a en Côte d’Ivoire et qui pour le moment est fermé .

Ça devrait pouvoir s’ouvrir pour recevoir ses émoluments . Et il y a le paiement ou non de ses 10 années d’arriérés d’émoluments d’ex-président réclamé par son entourage c’est quand même une somme qui avoisine 03 millions d’Euro ” a révélé le confrère de Jeune Afrique sur la radio internationale française.

