Côte d’Ivoire/ Retour de Guillaume Soro : Communiqué de GPS

Mesdames et Messieurs,

Chers amis de la presse,

Cher(e)s adhérentes et adhérents de GPS,



Je vous prie de recevoir la gratitude du Président Guillaume Kigbafori SORO pour la sollicitude et le soutien constant que vous apportez à Générations et Peuples Solidaires (GPS), notre mouvement citoyen, dans le cadre de ses activités et sa participation au débat public.

Au cours d’une conférence de presse animée par le Ministre Alain Lobognon ici présent le mercredi 11 décembre 2019, au nom du Comité d’Organisation mis en place pour coordonner le retour en Côte d’ivoire de notre Leader, le Président Guillaume Kigbafori SORO, Nous vous avions annoncé le retour effectif du Président Guillaume Kigbafori SORO pour la date du dimanche 22 décembre 2019, par un vol privé.

Depuis cette annonce solennelle, le Comité d’Organisation que j’ai l’honneur de présider, a pris attache avec les services officielles de la République de Côte d’Ivoire, pour les informer officiellement de cet événement et pour convenir conjointement avec ces services, de toutes les dispositions idoines à prendre pour que l’accueil populaire du Président Guillaume Kigbafori SORO, qui est un souhait et même une exigence des adhérents, des alliés et des sympathisants de GPS, se déroule dans les meilleures conditions.

A cet effet, faisant suite à une audience dont le Ministre Chargé de la sécurité Intérieure, le Général Vagondo Diomandé, a honoré notre Groupe Parlementaire, le Groupe Rassemblement au Parlement, une délégation significative du Comité d’Organisation du retour du Président Guillaume Kigbafori SORO, a participé à deux séances techniques de travail à la Préfecture de Police d’Abidjan, respectivement les Vendredi 13 et Mardi 17 décembre 2019.

A l’issue de ces deux séances travail, la Préfecture de Police d’Abidjan a fait état au Comité d’Organisation du Retour du Président Guillaume Kigbafori SORO, de la visite officielle du Président de la République Française , Monsieur Emmanuel Macron, du 20 au 22 décembre 2019. La Préfecture de Police a relevé la focalisation et la mobilisation des services officiels de l’Etat de Côte d’Ivoire sur cette visite officielle du Chef de l’Etat Français ainsi que les contraintes que cet événement officiel ne manquera d’imposer au maintien de l’ordre public.

De plus les autorisations de vol que nous avons demandées à l’ANAC (Agence Nationale de l’Aviation Civile), l’Agence Nationale de Sécurité Aéroportuaire pour l’atterrissage de l’avion privé affrété pour le retour du Président Guillaume Kigbafori SORO ont été refusées. Ces demandes d’autorisations se sont heurtées à une décision administrative d’interdiction du ciel ivoirien par tout aéronef civil justement pour la journée du Dimanche 22 décembre 2019 .

Pour toutes les raisons évoquées plus haut, le Comité d’Organisation a décidé du report du retour du Président Guillaume Kigbafori SORO du Dimanche 22 décembre 2019 au lundi 23 décembre 2019.

Cette décision marque le plein engagement de Générations et Peuples Solidaires à adopter une démarche républicaine et à concourir à la consolidation de la solidarité nationale et de la paix civile en Côte d’Ivoire.

Nous appelons donc tous nos adhérents, les partis politiques et mouvements alliés ainsi que nos sympathisants, ainsi que le peuple d’Abidjan, à se mobiliser pour réserver un accueil populaire au Président Guillaume Kigbafori SORO le Lundi 23 décembre 2019.

Fait à Abidjan, le 19 décembre 2019

Pour GENERATIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES

Monsieur MEITE Sindou

Membre du Comité d’Orientation et de Coordination de GPS,

Président du Comité d’Organisation du retour du Président Guillaume Kigbafori SORO

