Côte d’Ivoire/ Retour de Laurent Gbagbo: « Tout le monde n’est pas obligé de converger vers l’aéroport. », a précisé Koné Katinan

Laurent Gbagbo vient le 17 juin 2021 par un vol de Bruxelles Airlines, a confirmé son porte-parole, Justin Katinan Koné, lors d’une rencontre, le 9 juin 2021, avec la presse étrangère dans la capitale économique ivoirienne.

Rentré du Ghana où il était en exil le 30 mars dernier, Koné Katinan a été désigné pour présider la commission communication du comité d’organisation du retour de l’ex président Laurent Gbagbo.

Il a également précisé qu’au stade actuel des préparatifs et relativement au format de l’accueil de Laurent Gbagbo, « aucune restriction n’a été formulée par le gouvernement qui est notre partenaire dans l’organisation » du retour de l’ex président.

« Tout le monde n’est pas obligé de converger vers l’aéroport mais chacun peut de là où il se trouve manifester sa joie de voir Laurent Gbagbo revenir au pays », a-t-il précisé.

En outre, il a indiqué que l’ex président Laurent Gbagbo ne souhaite pas que son retour soit le motif de trouble dans le pays ; mais plutôt que cela puisse « booster le processus de réconciliation dans le pays ».

« Le président Laurent Gbagbo est porteur d’un message de paix et de réconciliation des Ivoiriens », a-t-il insisté.

Le porte-parole de l’ex-président estime que le retour de Laurent Gbagbo en Côte d’ivoire s’impose car il a été acquitté par la Cour pénal internationale des allégations qui lui étaient reprochées, par conséquent, les autorités ivoiriennes doivent mettre fin à son exil qui est « une humiliation pour le pays ».

Aussi, Laurent Gbagbo fait partie – avec Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié – des trois (3) personnalités majeures de la politique ivoirienne à pouvoir jouer un rôle dans le processus de réconciliation en Côte d’Ivoire, a-t-il poursuivi.



