Côte d’Ivoire/ Retour de Ouattara : “Il revient au moment où la scène politique s’anime”( Dédeh )

Le président de la République de Côte d’Ivoire, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara est rentré au pays après un séjour en France avec son homologue Emmanuel Macron. Fernand Dédeh se prononce sur son retour à Abidjan dans une épître à Barthelemy Zouzoua Inabo .

À Barthelemy Zouzoua Inabo: Ton Camarade est de retour au pays, après quelques jours de repos à Mougins. En fait, un président de la République ne se repose jamais. Mais bon, il reste un homme… Il revient au moment où la scène politique s’anime. Les partis politiques traditionnels ont vraiment bougé. À gauche comme à droite. Les hommes de Dieu aussi. Avec la nuit du Mahouloud. Et le nouveau maître de chorale repéré à Transua…

Dis merci à ton Camarade de ma part. La présence de son représentant au congrès constitutif du parti des peuples africains-Côte d’Ivoire m’a conforté dans l’idée que j’ai toujours soutenue: on ne demande de nous aimer dans ce pays. On nous demande de vivre ensemble, dans le respect de nos différences, sur les 322.000 Km2 de notre patrie.

C’est un signal fort de ce que les Ivoiriens sont capables de dépasser leurs frustrations, leurs contradictions, pour aller à l’essentiel. Dans ces conditions, la politique devient moyen de gestion de la cité et non facteur de division et de tensions. Chacun tient ses convictions, respecte celles des autres. Cela donne de la vitamine à la démocratie.

Un bon vent, le vent de l’apaisement souffle sur le pays. Et tous ceux qui ont toujours milité pour la modération dans ce pays, apprécient.

Un religieux a dit que « La Côte d’Ivoire est la seconde patrie de Dieu ». Mais Dieu ne descendra pas pour construire la patrie. C’est par l’effort de chacun de nous, par la compréhension des attentes des uns et autres, par le pardon des offenses, le respect de la constitution que nous nous donnons, l’éducation et la formation, le respect des valeurs, le civisme que nous y parviendrons.

Beaucoup a été fait sur le chemin de la réconciliation nationale et la cohésion sociale. La Côte d’Ivoire commence à se retrouver et à respirer mieux. Passe le message à ton Camarade. Quand ton propre couteau te blesse, tu as mal certes mais tu ne le jettes pas. Avançons. Deux couteaux de ton Camarade sont encore à l’extérieur. Chassons les démons de la colère. Ramenons-les…

Congrès constitutif du nouveau parti de LG76, bain de jouvence pour le plus vieux parti du pays le lundi 18 octobre 2021. Date anniversaire du père fondateur. Le Bombardier 88 (B88), en a profité pour annoncer des réformes immédiates. Des réaménagements techniques et des dispositions pratiques la tenue du prochain Congrès ordinaire de ce parti, début 2022.

Long week-end religieux aussi. La communauté musulmane a veillé pour la naissance du Prophète. En réfléchissant autour « de la discipline dans la construction d’une société équilibrée. ».

Ce n’est pas tout: Transua, dans le Gontougo nous a permis de découvrir un maître de chœur pour l’église catholique: l’Enfant d’Attecoubé… Il explique sa passion par « La Foi l’Espérance et la Charité. ». Alléluia!

