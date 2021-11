Côte d’Ivoire: retour du ministre Issa Malick à Korhogo

Le président de l’Inspection Générale, le Ministre ISSAC COULIBALY du PPA-CI et le vice-président Soro Seydou font leur retour sur la terre de Korhogo qu’ils ont quitté dans la douleur. Pour le Ministre Issa Malick, c’etait un certain 28 Novembre 2010 jour de second tour de la présidentielle. Aujourd’hui 28/novembre 2021 cela fait 11 ans d’exil au Bénin et en France.Le gbondala (la cour des gbons et lieu de la réception) est investi par la population pour accueillir la délégation.Les Ministres Koné Katinan, Éric Kahé et l’honorable Sehi Gaspard ont tenu a vivre cet événement avec le ministre Malick et pour témoigner de leur Amitié et leur fraternité ils ont habillé le ministre et le vice président Soro SEYDOU.

Melv Le Sage

Comments

comments