Côte d’Ivoire: retour éminent de l’ex-président Laurent Gbagbo, le FPI fait une déclaration

Dès la délivrance de ses passeports diplomatique et ordinaire, le 04 décembre 2020, le président Laurent GBAGBO a immédiatement instruit le Ministre ASSOA Adou, Secrétaire Général du Front Populaire Ivoirien (FPI) à prendre contact avec les autorités ivoiriennes pour étudier, avec celles-ci, des conditions de son retour en Côte d’Ivoire, dans la quiétude et en application des dispositions de la loi N° 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut d’ancien président de la République et d’ancien chef ou président d’institution nationale.Consécutivement à ces instructions, le Dr ASSOA Adou a adressé un courrier de demande d’audience en date du 07 décembre 2020 au Premier Ministre, chef du Gouvernement, Ministre de la défense, Monsieur Hamed BAKAYOKO. Le 06 janvier 2021, le Premier Ministre a reçu le Secrétaire Général du FPI en compagnie du Ministre Sébastien Dano DJEDJE, Vice-président du Parti en charge du Dialogue politique et de la Réconciliation. Le secrétaire Général du FPI a alors exprimé à son hôte, le souhait du président Laurent GBAGBO de rentrer dans son pays le plus rapidement possible. En réaction, le Premier Ministre s’est dit disposé à œuvrer pour le retour effectif du président Laurent GBAGBO en Côte d’Ivoire. Le Premier ministre était entouré, pour l’occasion, de deux de ses collaborateurs, en l’occurrence, les ministres Vagondo DIOMANDE de la Sécurité Intérieure et de l’Administration du territoire et KOUADIO Konan Bertin de la Réconciliation Nationale.Et depuis, plus rien, malgré les multiples relances téléphoniques, sans suite, du Dr ASSOA Adou.Il est bon de rappeler que le président Laurent GBAGBO, homme de paix et de dialogue, lors de son intervention télévisée sur les antennes de TV5 monde, le 26 octobre 2020, a souhaité regagner la terre de ses ancêtres dans un climat apaisé.La Direction du Front Populaire Ivoirien qui s’inscrit résolument dans cette voie d’apaisement, en appelle encore à l’engagement du gouvernement à réunir, dans un délai convenable, les conditions du retour effectif en Côte d’Ivoire, du président Laurent GBAGBO.Dans l’attente, le Secrétaire Général du FPI a décidé de procéder à l’organisation du retour effectif du président Laurent GBAGBO, en mettant en place un Comité National d’accueil qui sera rendu public dans les jours à venir.Le Secrétaire Général du FPI compte sur la mobilisation des militants, des sympathisants et de l’ensemble des ivoiriens afin de réserver au président Laurent GBAGBO, le moment venu, un accueil chaleureux et fraternel.

