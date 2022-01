Côte d’Ivoire : Retour sur l’actualité gouvernementale de la Semaine du 17 au 21 janvier 2022

Plusieurs faits ont marqué l’actualité au cours de la semaine du 17 au 21 janvier 2022. Ces faits saillants sont aussi bien d’ordre politique, économique et social. Ce sont des décisions issues du Conseil des ministres, des activités du Président de la République, des membres du gouvernement, entre autres. Le tout s’inscrivant dans les priorités du gouvernement pour 2022.

LE PRESIDENT ALASSANE OUATTARA ET SON HOMOLOGUE ALI BONGO DISCUTENT DU RENFORCEMENT DE LEUR COOPERATION BILATERALE

Au cours d’une visite d’amitié et de travail, le lundi 17 janvier 2022 à Libreville (#Gabon), le Président ivoirien, Alassane Ouattara, a évoqué avec son homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba, les questions relatives au renforcement de la coopération bilatérale, mais également les questions de paix et de sécurité sur le continent africain, ainsi que la lutte contre la pandémie de Covid-19. Ils ont, en outre, abordé les questions liées à la sous-région ouest-africaine avec, notamment, la situation au Mali et en Guinée. Alassane Ouattara a fait le point des dernières évolutions dans ces deux pays au Président Ali Bongo, dont le pays est actuellement membre du Conseil de Sécurité de l’ONU.

EN FIN DE MISSION, L’AMBASSADEUR DU NIGER EN COTE D’IVOIRE, MOUSSA ALOUA, FAIT SES ADIEUX

En fin de mission en Côte d’Ivoire, l’ambassadeur du Niger en Côte d’Ivoire, Moussa Aloua, est allé faire ses adieux au Président de la République, Alassane Ouattara, le mardi 18 janvier 2022 au Palais présidentiel à Abidjan. Le diplomate nigérien s’est réjoui de l’excellence des relations entre la Côte d’Ivoire et le Niger, ainsi que des perspectives de les voir se renforcer davantage.

DIALOGUE POLITIQUE : LE GOUVERNEMENT CONFIRME LA REPRISE ET SALUE LA FOURNITURE DES TDR PAR LES PARTIS ENGAGES AU DIALOGUE

Le ministre Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement a confirmé la reprise effective du dialogue politique pour ce jeudi 20 janvier, à l’occasion du point de presse hebdomadaire du Conseil des ministres, le 19 janvier 2022 à Abidjan. “Nous tenons à saluer la participation de chaque parti politique quant à la fourniture des termes de références (TDR), tels que demandés par le ministère de l’Intérieur, afin de permettre que ce dialogue soit mieux structuré en prenant en compte leurs préoccupations”, a-t-il dit. Ce dialogue permet, selon lui, de renforcer la cohésion sociale. Ce cadre de concertation se tient sous la conduite du Premier Ministre Patrick Achi.

AUDITS DANS LES SOCIETES D’ETAT : LE GOUVERNEMENT SE RESERVE LE DROIT D’EN TIRER TOUTES LES CONSEQUENCES UNE FOIS LES RESULTATS DISPONIBLES

Le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, est revenu, à l’occasion du point de presse du Conseil des ministres le 19 janvier 2022 à Abidjan, sur les audits diligentés dans plusieurs sociétés d’Etat, indiquant que le gouvernement qui les a commandités en tirera toutes les conséquences, une fois les résultats disponibles. Le Premier Ministre Patrick Achi, pour rappel, à l’occasion de son grand oral le 8 novembre 2021, avait indiqué, parlant des audits diligentés dans les sociétés d’Etat, que “le processus est irréversible et ira jusqu’à son terme”.

APPELS À CANDIDATURE POUR DES POSTES DE DIRECTEUR GÉNÉRAL : VOLONTÉ AFFICHÉE DU GOUVERNEMENT DE RENFORCER LA BONNE GOUVERNANCE

Définie comme l’ensemble des processus et résultats politiques et institutionnels nécessaires pour atteindre les objectifs de développement, la Bonne gouvernance reste l’un des piliers majeurs de l’action gouvernementale. L’un des indicateurs de la Bonne gouvernance reste le processus de recrutement des animateurs de l’administration publique. Sur ce volet, le gouvernement marque un point important avec les appels à candidatures lancés le 17 janvier 2022 pour le recrutement de directeurs généraux au Fonds d’entretien routier (FER), à la Nouvelle pharmacie de la Santé publique (NPSP), et au Village des technologies de l’Information et de la Biotechnologie (VITIB).

ANNEXE FISCALE 2022 : DES CREDITS D’IMPOTS ACCORDES AUX ENTREPRISES QUI RECRUTENT AU STAGE DE QUALIFICATION OU D’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Le chef du service des réformes fiscales à la Direction générale des Impôts (DGI), Elvis Béné Kobenan, a révélé que l’annexe fiscale 2022 prévoit des crédits d’impôts aux entreprises qui recrutent au stage de qualification ou d’expérience professionnelle. Il a donné l’information au cours de la conférence hebdomadaire “Tout Savoir Sur” du Centre d’information et de Communication gouvernementale (CICG) consacrée pour ce mardi 18 janvier 2022 à l’annexe fiscale. Ce crédit qui est de 500 000 FCFA par an et par personne formée est porté à 750 000 FCFA lorsque le stage de qualification ou d’expérience professionnelle concerne une personne en situation de handicap, pour les entreprises soumises à un régime réel d’imposition.

LE GOUVERNEMENT MOBILISE PLUS DE 19 MILLIARDS DE FCFA POUR AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE DES MÉNAGES

A l’issue du Conseil des ministres, le mercredi 19 janvier 2022 à Abidjan, le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a annoncé un fonds de 19,8 milliards de FCFA pour améliorer les conditions de vie des ménages. A la suite de la première phase du projet, le PARES-Phase II vise à consolider les réformes engagées par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des ménages, notamment ceux en situation d’extrême pauvreté. Le financement, objet de cet accord, contribuera précisément, à soutenir l’accès aux infrastructures sociales, à appuyer le développement de l’emploi des jeunes et à renforcer la sécurité sociale.

HYDRAULIQUE: 105 QUARTIERS ET SOUS QUARTIERS DU GRAND ABIDJAN RACCORDÉS AU RÉSEAU D’EAU POTABLE

Ce sont au total, 105 quartiers et sous quartiers sur un total de 155 du grand Abidjan ont été raccordés au réseau d’eau potable, selon le bilan du Projet Amélioration des performances techniques et financières du secteur de l’eau potable (APTF) établi par le ministère de l’hydraulique, le vendredi 14 janvier 2022. À en croire le ministère, sur 165 000 branchements sociaux prévus dans ces quartiers, plus de 110 000 ont déjà été octroyés. Ce programme va s’étendre à l’intérieur du pays. Le projet APTF, d’un coût global de 47 milliards de FCFA, a été lancé en mai 2020 pour garantir l’accès de tous à l’eau potable, vœu cher au Président de la République, Alassane Ouattara.

FONCTION PUBLIQUE: DE GRANDS CHANTIERS, DONT UNE REFORME DE L’ENA ET DU SIGFAE ANNONCES POUR 2022

Dans son intervention à l’occasion de la rentrée solennelle de l’exercice 2022 de son département ministériel, le 17 janvier à Abidjan, la ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’Administration, Anne Ouloto, a partagé sa vision et les résultats attendus pour 2022. Elle a annoncé la déconcentration des canaux d’information et singulièrement du Système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l’État (SIGFAE) dans les Directions régionales, ainsi que le paiement effectif de la première pension de retraite immédiatement, le mois suivant la radiation des effectifs de la Fonction publique. Elle a aussi annoncé la réforme de l’Ecole nationale d’administration (ENA).

CORRUPTION ET INFRACTIONS ASSIMILEES DANS LE SECTEUR DE LA SANTE : LE GOUVERNEMENT SANCTIONNE LES COUPABLES

Des missions d’investigations, menées dans 14 structures sanitaires dont 11 publiques et trois privées, avaient permis d’épingler une quinzaine de personnes à la suite d’opérations “Coup de poing”, menées en 2021. Des mesures disciplinaires ont été prises pour sanctionner des personnes mises en cause reconnues coupables dans le cadre de la corruption et des infractions assimilées, dans le secteur de la Santé. Cette opération s’inscrit dans la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, qui souhaite faire de la politique de gratuité des soins une réalité sur tout le territoire national. L’opération de vérification d’allégation sera poursuivie dans les autres secteurs publics, notamment l’administration fiscale, la justice, l’éducation, le transport, etc.

