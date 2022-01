Côte d’Ivoire : Retour sur l’actualité gouvernementale de la semaine du 24 au 28 janvier 2022

L’actualité gouvernementale a été marquée par plusieurs faits saillants constitutifs des décisions issues du Conseil des ministres, des activités du Président de la République, du Premier Ministre, des membres du gouvernement, entre autres. Le tout s’inscrivant dans les priorités du gouvernement pour 2022.

INSTITUTION : RENTREE SOLENNELLE DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL EN PRESENCE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

A l’occasion de la rentrée solennelle de la 13ème mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC), le jeudi le 27 janvier 2022 à Abidjan, le Président Alassane Ouattara, a réaffirmé sa confiance au président de l’institution Eugène Aka Aouélé au regard de sa riche expérience pour redynamiser l’institution. « Eugène Aka Aouélé a été ministre de la Santé. Il est président de Région, c’est un homme d’expérience. Pour l’élargissement des attributions du Conseil économique et social pour aller vers l’environnement et la culture, nous avons besoin d’une personnalité qui a une expérience diversifiée. Je compte beaucoup sur lui pour redynamiser le Conseil qui est une institution prestigieuse », a déclaré Alassane Ouattara.

BONNE GOUVERNANCE : LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RELEVE DES IRREGULARITES DANS CERTAINES ENTREPRISES PUBLIQUES ET ANNONCE DES MESURES

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a révélé des irrégularités dans la gouvernance de certaines entreprises publiques et annoncé des mesures afin d’y remédier, le mercredi 26 janvier 2022, à l’occasion du Conseil des ministres.

Pour le Président de la République, la gravité des dysfonctionnements exige au-delà des mesures correctives déjà prises à l’encontre des dirigeants sociaux concernés, la mise en place d’un cadre renforcé de suivi et de contrôle de la gestion des entreprises publiques. Les irrégularités portent sur les passations de marchés, le coût élevé et l’opportunité du recours à certains emprunts, les comptes bancaires ne figurant pas dans la comptabilité des entreprises, etc.

AMELIORATION DES REVENUS DES PRODUCTEURS DE CACAO : LE PREMIER MINISTRE PATRICK ACHI SALUE L’INITIATIVE DE NESTLE COTE D’IVOIRE

Améliorer les conditions de vie des producteurs agricoles, notamment ceux du cacao. Telle est la volonté du gouvernement ivoirien et du groupe Nestlé. Le jeudi 27 janvier 2022, lors d’une conférence virtuelle avec le président directeur général de Nestlé, Ulf Mark Schneider, le Premier Ministre, Patrick Achi, a salué et félicité les initiatives de Nestlé Côte d’Ivoire qui visent à améliorer les revenus des producteurs de cacao ivoirien. Patrick Achi a assuré le PDG de Nestlé du soutien de l’Etat de Côte d’Ivoire à leurs côtés pour conduire cette initiative qui doit toucher à terme près de 160 000 familles. Car dira-t-il, « Il faut que les producteurs, eux et leurs familles, arrivent à mener une vie décente ».

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE : LE PREMIER MINISTRE, PATRICK ACHI, LANCE LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE SEPT ETABLISSEMENTS, D’UN COUT GLOBAL DE 146,5 MILLIARDS DE FCFA

Le Premier Ministre, Patrick Achi, a procédé, le lundi 24 janvier 2022 à Ebimpé, dans la commune d’Anyama, au lancement des travaux de construction de sept établissements de formation professionnelle, d’un coût global de 146,5 milliards de F CFA, répartis sur l’ensemble du territoire national. Patrick Achi a rappelé que le lancement des travaux de construction des sept établissements de formation professionnelle marque l’une des priorités stratégiques du gouvernement pour la décennie à venir. Expliquant que ladite cérémonie est une suite directe du Projet de société “Une Côte d’Ivoire solidaire” du Président de la République, Alassane Ouattara. Les établissements de formation professionnelle, objet dudit lancement des travaux, seront construits à Ebimpé dans la commune d’Anyama, Yamoussoukro, Kong, Gbéléban (Odienné), Diabo (Bouaké), Dabakala et Korhogo. Ils disposeront tous d’un internat.

PSGOUV 2 : 3.200 MILLIARDS DE FCFA POUR L’ATTEINTE D’OBJECTIFS “CLAIRS, FORTS, CONCRETS”, INDIQUE LE PREMIER MINISTRE PATRICK ACHI

Le Premier Ministre, Patrick Achi, a indiqué que la phase 2 du Programme social du Gouvernement (PSGouv 2), dont le montant est estimé à 3 200 milliards de FCFA, devra permettre d’atteindre des objectifs “clairs, forts, concrets”. C’était le 22 janvier 2022 à Tougbo, dans la région du Bounkani, à l’occasion du lancement d’un programme d’appui à l’insertion des jeunes des zones frontalières du Nord, partie intégrante de l’axe 1 du PSGouv relatif à la « Lutte contre la fragilité des zones frontalières du Nord ». Le Chef du gouvernement a expliqué que le PSGouv 2, dont le montant est de près de 3 200 milliards de FCFA sur trois ans, devra permettre d’atteindre des objectifs clairs, forts, concrets, notamment celui de l’insertion des jeunes, avec le renforcement du service civique et de l’école de la seconde chance.

ÉLECTRICITE : LE GOUVERNEMENT ANNONCE UN PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE UNITE DE PRODUCTION FLOTTANTE EN FACE DE LA CENTRALE D’AZITO

Le Conseil des ministres a adopté, le mercredi 26 janvier 2022 à Abidjan, un décret portant approbation de la Convention pour la fourniture de services, en vue de la location et de l’exploitation d’une Unité flottante de production d’électricité (POWERSHIP), d’une capacité de production d’environ 202 MW, prévue pour être installée sur la lagune, en zone portuaire, en face de la centrale d’Azito (Yopougon). L’énergie produite sera évacuée à travers une ligne de 225 KV d’environ 800m raccordée au poste 225 d’Azito.

COMMERCIALISATION DE LA NOIX DE CAJOU : L’OUVERTURE DE LA CAMPAGNE FIXEE AU 04 FEVRIER 2022 AVEC UN PRIX PLANCHER OBLIGATOIRE BORD CHAMP DE 305 FCFA/KG

L’ouverture de la campagne 2022 de commercialisation de la noix de cajou est fixée au 04 février 2022 avec un prix plancher obligatoire bord champ fixé à 305 FCFA/Kg, a annoncé le mercredi 26 janvier 2022 à Abidjan au terme du Conseil des ministres. Pour l’année 2022, une production de 1 040 000 tonnes de noix de cajou est attendue. Ce qui représenterait quasiment le 1/4 de la production mondiale. Au titre du bilan dans la filière anacarde en 2021, il ressort que la production nationale a atteint 968 676 tonnes de noix de cajou, soit une hausse de 14% par rapport à l’année 2020 qui avait enregistré une production de 848 700 tonnes.

FONDS DE SOUTIEN COVID-19 : DES OPERATIONS D’UN MONTANT TOTAL DE 41,741 MILLIARDS DE FCFA REALISEES AU 31 DECEMBRE 2021

Au cours de l’exercice 2021, les quatre fonds Covid-19, notamment le Fonds de Soutien aux Grandes Entreprises (FSGE), le Fonds de Soutien aux PME (FSPME), le Fonds d’Appui aux Acteurs du Secteur Informel (FASI) et le Fonds de Solidarité et de Soutien d’Urgence Humanitaire (FSS) ont réalisé des opérations d’un montant total de 41,741 milliards de FCFA au 31 décembre 2021. L’état d’exécution des fonds Covid-19 a été fait par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, le mercredi 26 janvier à Abidjan au sortir du Conseil des ministres.

EMPLOI JEUNES : 82 000 JEUNES BENEFICIAIRES DE PROGRAMMES EN 2021 POUR UN INVESTISSEMENT DE 21 MILLIARDS DE FCFA

L’administrateur adjoint de l’Agence Emploi jeunes (AEJ), Herman Nicoué, a affirmé, le mardi 25 janvier 2022 à Abidjan, que 82 000 jeunes ont bénéficié, en 2021, des programmes Emploi jeunes pour un investissement de 21 milliards de FCFA. Il s’exprimait à l’occasion de la tribune d’échanges ‘’Tout Savoir sur…’’ du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG). Indiquant que jusqu’en 2020, selon une étude, le taux d’insertion des jeunes mis en stage par l’Agence Emploi jeunes était de 70%. Herman Nicoué a souligné que l’AEJ est présente sur tout le territoire national à travers 20 représentations régionales dont cinq à Abidjan et des guichets emplois au sein des différentes communes. « L’objectif est d’apporter une solution de proximité à notre cible », a-t-il justifié.

