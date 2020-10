Côte d’Ivoire/ Retrait des cartes d’électeurs : l’UDPCI ne prend pas part à l’opération

La Commission Electorale Indépendante ( CEI ) a lancé le mercredi 14 octobre 2020 l’opération de retrait des cartes d’électeurs pour la présidentielle. Dans un communiqué dont une copie a été remis à AbidjanTV.Net, la Direction de l’Union pour la Démocratie et pour la Paix en Côte d’Ivoire (UDPCI) a ordonné à tous ses militants et sympathisants sur l’ensemble du territoire Ivoirien ainsi qu’à l’étranger de ne pas prendre part à l’opération. Ci-dessous le communiqué.

La Direction de l’Union pour la Démocratie et pour la Paix en Côte d’Ivoire (UDPCI) rappelle à tous ses militants et sympathisants sur l’ensemble du territoire Ivoirien ainsi qu’à l’étranger, de même qu’aux militants et sympathisants des Partis Politiques et Organisations membres de la Plateforme Arc en Ciel, qu’en application du mot d’ordre de désobéissance civile lancé par la coalition de l’opposition Ivoirienne, ils sont invités à ne pas prendre part à l’opération de distribution et de retrait des cartes d’électeurs.

Elle les invite à rester mobilisés et à se tenir prêts à répondre de manière effective et concrète à tous les mots d’ordre de la coalition de l’opposition Ivoirienne afin de faire aboutir toutes nos revendications.

Fait à Abidjan, le 14 Octobre 2020

Pour l’UDPCI

Le Secrétaire Général

BLE GUIRAO JEAN DEBADEA

Sapel MONE

