Côte d’Ivoire: réunion sur l’État de la mise en œuvre du PAN 2019-2021

La Première Dame Dominique Ouattara a présidé une réunion sur l’état de la mise en œuvre du Plan d’Action National (PAN) 2019-2021 de lutte contre la Traite, l’Exploitation et le Travail des Enfants, le jeudi 21 octobre 2021.

La réunion qui s’est déroulée au Cabinet de la Première Dame, a enregistré la participation de Maitre Adama Kamara , Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale par ailleurs Président du Comité Interministériel de lutte contre la Traite, l’Exploitation et le Travail des Enfants (CIM), Madame Nassénéba Touré , Ministre de la Femme, de la Famille et de L’enfant, par ailleurs, Vice-Présidente du CIM et de l’ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre le Travail des Enfants.

Il s’est agi lors de cette réunion pour les différents acteurs et institutions engagés dans la lutte contre la Traite, l’Exploitation et le Travail des Enfants d’évaluer le niveau d’exécution du PAN 2019-2021 et d’en définir les nouvelles priorités et perspectives.

Après avoir passé en revue l’état de la mise en œuvre du PAN, les différents acteurs présents à cette réunion ont décidé à l’unanimité de le prorogé pour un an. En effet, lancé le 25 juin 2019, cela fait un peu plus de deux (02) ans que ce plan stratégique est en vigueur et devrait prendre fin en juin 2022.

