Côte d’Ivoire : Robert Gouantoueu Guéi aux côtés des jeunes

Le samedi 12 août 2023, a eu lieu la première édition du forum économique des jeunes du Tonkpi. Un évènement basé sur le thème : « Quelle opportunité pour la jeunesse du Tonpki? ».

Message du Dr Robert Gouantoueu Guéi à l’endroit des jeunes

En effet , cette première édition du forum économique des jeunes était présidée par Dr Robert Gouantoueu Guéi, Directeur régional de la FAO pour l’Afrique de l’Ouest. Ainsi, lors des échanges avec les jeunes, Robert Gouantoueu Guéi, a exhorté les jeunes de la Côte d’Ivoire à saisir les opportunités d’emploi et d’auto-emploi qu’offre le secteur agricole.

Selon Dr Guéi, il est possible de vivre pleinement de l’agriculture à condition de se faire former et d’avoir des bonnes informations tout en saisissant les opportunités.

À cet effet, il ajoute en ses termes : « Je vous invite donc à explorer les pistes dans le secteur de la semence qui part de la production, à la distribution en passant par le conditionnement. Les produits concernés sont le riz, le maïs, les cultures maraîchères, les pépinières de cacao et de café…», a t-il invité.

D’autres secteurs d’activités ont été énumérés par Robert Gouantoueu précisément « la distribution d’engrais et de produits phytosanitaires, la production et la transformation du café, du riz Danané (maintenant labellisés) ».

La pratique de pisciculture notamment du poisson tilapia est aussi un domaine d’activité prometteur.

À propos du secteur de l’élevage, Dr Gouantoueu a encouragé les jeunes à l’élevage de volailles, de lapins, de porcs, d’escargots, de grenouilles. Il a profité de l’occasion pour faire savoir aux jeunes qu’il existe également un potentiel important de création d’emplois dans les activités économiques rurales non agricoles mais autour des chaînes de valeur alimentaires liées à l’agriculture durable, au développement agroalimentaire et aux services de soutien connexes.

Par ailleurs, cette initiative de formation a été encouragée également par le Représentant résident de la FAO en Côte d’Ivoire, Attaher Maiga. Pour lui, « la formation des jeunes dans les divers secteurs d’activités, notamment liées aux à l’agriculture, sera un atout précieux pour relever un des plus grands défis du développement socio-économique et durable de cette région.»

En outre, le forum économique des Jeunes du Tonkpi est un business forum régional qui regroupe les acteurs de l’écosystème œuvrant pour la formation, le financement et l’employabilité des jeunes dans un contexte de développement durable.