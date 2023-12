Côte d’Ivoire : Roseline Layo atteint un record impressionnant sur YouTube

La chanteuse ivoirienne, Roseline Layo est en train de terminer l’année 2023 avec une très bonne note de satisfaction. Sur la plateforme YouTube, elle vient d’atteindre la barre de 100 millions de vues.

Roseline Layo supplante les vues sur YouTube

Roseline Layo est incontestablement la ‘’Mousso Fariman’’, de la musique ivoirienne. En seulement trois ans de présence sur la scène musicale, la chanteuse originaire de Man ne fait qu’impressionner de milliers de dizaines de mélomanes en Côte d’Ivoire et dans la sous-région ainsi que dans l’Hexagone. De son premier tube, ‘’Donnez-nous un peu’’, jusqu’à son dernier album ‘’Elus de Dieu’’, elle ne fait que multiplier les succès.

Tant au niveau des différents concerts qu’elle organise à Abidjan qui font salle comble qu’au niveau des nombreux prix qu’elle glane en Côte d’Ivoire, Afrique Rwanda) et en France, la marche vers le sommet pour l’interprète de la chanson à succès ‘’Môgô Fariman’’, ne s’arrête pas.

A cela s’ajoutent les nombreuses vues sur les plateformes de streaming comme Boomplay, Sportify et YouTube. Sur cette dernière, la chanteuse avait atteint en un mois la barre de 8 millions de vues avec son titre ‘’Môgô Fariman’’ et avec »Joli Garçon », qui atteint 1 million de vues. Roseline Layo vient encore de franchir un nouveau record sur cette même plateforme avec la barre de 100 millions de vues. Mais, ce qu’on ne nous dit pas c’est de savoir si la même chanson qui a atteint cette grosse performance ou avec son album ‘’Elus de Dieu’’.

Roseline Layo a partagé sa joie par un post le mardi 26 décembre avec ses nombreux fans sur sa page Facebook. ‘’Merci Seigneur pour toutes ces belles choses que tu permets. Tout ça c’est grâce à vous. Merci mes Élus , vous êtes les meilleurs’’, dit-elle. Ces derniers et d’autres célébrités ivoiriennes comme Le Molare l’ont félicité à travers des commentaires. ‘’C’est Dieu’’, ‘’Il ya Dieu dedans’’, ‘’Quand c’est bon ça donne ça’’, ‘’Bravo tu mérites les bisou’’, ‘’Ça ne fait que commencer’’, sont autant de commentaires d’encouragements qu’on pouvait lire.