Côte d’Ivoire : Roseline Layo répond aux accusations d’infidélité

Des détracteurs de Roseline Layo sont encore de sortie. Ils accusent la chanteuse d’entretenir une relation amoureuse avec son arrangeur, Tamsir. Face à ces allégations, la femme de David Gnanhou alias Chewe a fait un direct sur sa page Facebook pour répondre.

L’actualité est brûlante. Elle est même très brûlante. Elle concerne la talentueuse chanteuse ivoirienne, Roseline Layo et le beatmaker Tamsir. Vu la très complicité entre les deux célébrités, les mauvaises langues vont jusqu’à dire qu’il existerait une relation amoureuse entre eux. Le cadre professionnel qui reunissait la femme de David Gnanhou alias Chewe et l’interprète du tube ‘’Coup du Marteau’’ est allée jusqu’au-delà.

Cette situation pourrait plomber l’idylle entre Roseline Layo et son épouse, parce qu’une histoire d’infidélité est soulevée certainement par les détracteurs qui sont jaloux de leur amour. L’interprète de la chanson ‘’Amour Kôyô-Kôyô’’, n’a pas tardé à réagir. Dans un live sur sa page Facebook, elle a répondu franchement à cette polémique. ‘’Contrairement à ce qui se raconte, Tamsir, en plus d’être mon arrangeur, est aussi comme mon petit frère. Ses arrangements donnent un plus à mes compositions. J’ai décidé d’être une femme Mariée. Je resterai fidèle à mon époux jusqu’à la fin de mes jours. Pour moi-même et aussi pour mes enfants. Si certaines ont choisi d’avoir plusieurs compagnons en même temps. Moi, ce n’est pas mon cas’’, lance-t-elle.

Cependant, il faut souligner que c’est grâce à Tamsir que Roseline Layo sort des chansons bien réalisées et surtout bien appréciées par les nombreux mélomanes. Avec le travail conjugué, la chanteuse a reçu plusieurs distinctions et cumulé plusieurs millions de vues sur les plateformes de téléchargement légal.