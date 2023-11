Côte d’Ivoire – Rumeurs sur la mort de Petit Denis : son manager réagit

Une rumeur sur la mort du chanteur Zouglou Petit Denis a circulé sur les réseaux sociaux vendredi 3 novembre. Des pages Facebook et des sites internet ont annoncé le décès de l’artiste, sans fournir de source fiable.

Cependant, le manager du chanteur, Saint Bouez, a démenti la rumeur. Il a indiqué que Petit Denis est bien vivant, mais qu’il est malade et hospitalisé dans un centre de santé d’Abidjan. « Petit Denis n’est pas décédé », a déclaré Saint Bouez. « Pour que certaines pages relaient des informations quand un artiste est en promotion, les administrateurs nous font payer. Mais quand c’est une rumeur négative, l’information est relayée gratuitement. Certaines pages ont même l’heure de décès des gens. D’autres disent tenir l’information d’une source sûre qu’elles ne citent jamais. »a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le manager a précisé que Petit Denis est malade, mais qu’il n’est pas entre la vie et la mort. « Pour votre attention, Denco est malade, mais pas entre la vie et la mort ». Notons que cette rumeur a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. De nombreux fans de Petit Denis ont exprimé leur tristesse et leur inquiétude.