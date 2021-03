Côte d’Ivoire: Samuel Eto’o à Abidjan pour accueillir la dépouille son ami Hamed Bakayoko

Hier était une journée pleine d’émotions et de tristesse. Le président de la République Alassane Ouattara et plusieurs membres du gouvernement étaient à l’aéroport pour l’arrivée de la dépouille mortelle du premier ministre Hamed Bakayoko en provenance d’Allemagne.

En plus des officiels ivoiriens et la mobilisation exceptionnelle des jeunes, plusieurs grands noms du monde de la musique et du football étaient aussi au rendez-vous.

Entre l’ancien Premier ministre Hamed Bakayoko et l’ancien international camerounais Samuel Éto’o c’était la grande amitié.

Et selon plusieurs témoignages, l’international camerounais aurait été aperçu dans la foule entrain d’attendre le corps de son ami. En effet, si la super star du football africain a effectué le déplacement, c’est au regard de la grande amitié qu’il avait avec le défunt.

Depuis plusieurs années Samuel Éto’o et Hamed Bakayoko ont fait chemin ensemble. Les deux hommes se voyaient constamment à Assinie pour des séjours et des affaires. Car ils auraient des résidence dans cette cité de luxe non loin d’Abidjan.

Samuel Éto’o avait donc manifesté sa profonde douleur et triste dès l’annonce de la triste nouvelle. Il n’a donc pas voulu manquer ce moment important pour son ami Hamed Bakayoko.

