Côte d’Ivoire : Sauvagement assassinée, l’institutrice Flavie Kéké, inhumée

Mariatou Koné a assisté à l’inhumation de Flavie Kéké le samedi 16 décembre 2023 à Ahoutoué. L’institutrice et son fils, tués en novembre, ont reçu des hommages de la ministre.

Un mois après l’horrible meurtre de Flavie Kéké et de son fils, la communauté éducative avec à sa tête Mariatou Koné, la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, a conduit les défunts à leur dernière demeure le samedi 16 décembre 2023. La voix remplie d’émotion, elle a rendu un hommage à l’institutrice.

» Chers parents d’Ahoutoué, au nom de la communauté éducative je voudrais vous dire yako. Yako, ce seul mot que nous avons en Côte d’Ivoire pour traduire toute notre compassion, toute notre tristesse. Flavie et son fils ne méritaient pas ce qui leur est arrivé », a déclaré la première responsable de l’école ivoirienne.

Mariatou Koné a aussi apporté toute la compassion du président Alassane Ouattara et du gouvernement à la famille éplorée. Ce qui leur est arrivé est impensable pour la mère, la femme et la ministre de l’éducation nationale que je suis. Au nom de tout le gouvernement de Côte d’Ivoire, je voudrais vous affirmer ici que toute toute la lumière sera faite sur cet acte odieux », a-t-elle promis. Les syndicats du primaire ont salué la mémoire de Flavie Kéké et de son enfant.

Flavie Kéké et son fils ont été cruellement assassinés en novembre à Man. Le présumé auteur de cet horrible crime et ses complices ont été arrêtés par la police.