Côte d’Ivoire/Sénat: Ahoussou Jeannot invite les acteurs de l’Education nationale à “une trêve sociale absolue et sans condition”

Le président du Sénat de Côte d’Ivoire, Jeannot Ahoussou-Kouadio a lancé un message fort, ce vendredi 12 juin 2020 aux acteurs du secteur éducatif.

En effet, selon lui, ces derniers doivent observer « une trêve sociale », en vue de sauver l’année académique 2019/2020, fortement perturbée par la crise sanitaire due au nouveau coronavirus.

« Je voudrais inviter solennellement chacun de ces acteurs, dans un sursaut de patriotisme, à observer pour cette fin d’année scolaire et pour l’année scolaire prochaine, une trêve sociale absolue et sans condition », les a-t-il exhortés.

De tous ces secteurs d’activités, celui de l’éducation est l’un des plus durement touchés. En effet, dès les premières heures de la crise, notamment le 16 mars 2020, l’urgence de la situation et la méconnaissance de la maladie ont conduit le Président de la République, dans le souci de préserver la santé des Ivoiriens, à décider de l’arrêt immédiates cours et de la fermeture des établissements scolaires. Ainsi, près de deux mois durant, soit jusqu’au 25 mai dernier, les élèves ont arrêté de fréquenter les établissements scolaires. Ces mesures visaient à protéger les élèves et à stopper la progression de la pandémie dans le pays.

Dans ce contexte, le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle que vous dirigez, a prises mesures pendant la période de confinement, en vue d’assurer la continuité des enseignements. Ces mesures réfèrent, entre autres, à l’organisation, dès le 06

La nécessité de protéger les enseignants et les élèves conduit le Ministère à prendre des mesures notamment la réduction de moitié des effectifs par classe et l’instauration de la double vacation afin de respecter les mesures de distanciation physique. Dans ce contexte, quelles mesures sont prises pour protéger les enseignants ainsi que leurs élèves? Les établissements scolaires disposent-ils de suffisamment de masques, de kits de lavage de mains pour assurer la sécurité sanitaire des enseignants et des élèves?

Les préoccupations du Sénat concernent également les examens à grands tirages. En effet, le réaménagement du calendrier académique ainsi que celui des examens scolaires à grands tirages été décidé par le Gouvernement en raison de la crise sanitaire qui a induit une fermeture momentanée des écoles. Pouvez-vous rassurer les sénateurs et la nation toute entière sur la fiabilité et la crédibilité des diplômes qui seront délivrés à la suite de ces examens?

Premièrement, je voudrais indiquer que parler de l’école, c’est envisager l’avenir de notre pays. Il est question de préparer la relève pour que les générations futures puissent, au moins pérenniser les acquis que nous leur aurons légués, au plus, faire mieux que leurs père et mère. C’est pourquoi, je voudrais inviter l’ensemble du corps social à s’intéresser davantage à la question de l’école.

