Côte d’Ivoire: Serges Kassy au pouvoir actuel « 2020 est votre terminus, car le temps de notre liberté a sonné, rien ne nous arrêtera »

Pour le pro-Gbagbo, Serges Kassy, 2020 est l’année de la liberté pour le peuple de Côte d’Ivoire qui est décidé à chasser du pouvoir le RHDP de Ouattara.

Je viens d’écouter le discours de Ouattara devant ses militants sur la chaîne panafricaine Afrique medias. Je vois un homme cherchant à soigner son image dans une orchestration bien huilée, voulant montrer, qu’il est un démocrate, qu’il s’en va, après un bilan bien rempli sans reproche, un véritable comédien.

Je l’entend dire, qu’il est fatigué et qu’il veut se reposer quand bien même que la constitution le lui permettait, mensonge, Ouattara, la constitution que vous avez taillée à votre mesure ne vous permettait pas de faire un 3e mandat.

Je l’entend dire, qu’il estime qu’a un certain âge, chacun de nous devait avoir conscience qu’il est âgé, et qu’il ne doit briguer un autre mandat,s adressant à Bédié et à Gbagbo mensonge, monsieur Ouattara, la Constitution de 2000, avait limite l’âge pour être président, c’est vous dans votre constitution du 8 novembre 2016, qui avez enlevé ce verrou afin de mourir au pouvoir.

Malheureusement pour vous vos mandants se sont opposés à vous, ne voulant plus de vous à la tête de leur business, et cette Constitution ne vous ont pas permis de le faire, c’est d’ailleurs pourquoi, à travers Gon Coulibaly, vous êtes en train verrouillez une nouvelle Constitution, qui pérennisera votre pouvoir à jamais dans ce pays mien, à travers ce système draconien, ethno tribale, dans une politique de rattrapage ethnique, excluant de facto les populations du sud de l est et de l’ouest, ou ceux du nord, sont devenus la grâce arienne,bénéficiant de tout dans tous les secteurs du pays.

Alors Ouattara, vous avez changé de stratégie, croyant à tour de baguette magique avoir trompé les ivoiriens. Mais ne vous inquiétez même pas, les Ivoiriens ont pu prendre la mesure de votre abnégation à ne pas libérer ce peuple meurtri.

Ils ont donc décidé, que malgré toutes les irrégularités quant à la CEI dépendante absolument dans vos bras, au découpage électoral taille à la mesure du RHDP, à l’obtention de la pièce d’identité, exclusivement réservée à votre bétail électoral de la sous-région, et gratuitement, mais payant pour les nationaux ivoiriens.

Le peuple de côte d’ivoire dis je, a décidé de vous affrontez dans cette période électorale dans notre pays, et vous boutez hors de ce pays mien, a qui vous avez fait tant de mal et de morts, dans un pays que vous avez mis entièrement à genoux, au plan social, politique, économique et culturel.

2020 est votre terminus, car le temps de notre liberté a sonné, rien ne nous arrêtera, même pas vos commanditaires,qui semblent avoir d’autres chats à fouetter.

Lire sur Yeclo

Comments

comments