Côte d’Ivoire : Sery Dorcas dévoile son rêve d’enfance

L’ancienne Miss CI 2005, Sery Dorcas, devenu femme de média avec plusieurs productions télé s’est fait rare ces derniers temps. Invitée ce mercredi 6 mars sur le plateau de ‘’Show Buzz’’, sur NCI, elle a parlé de son absence prolongée et dévoilée le rêve qu’elle caressait lorsqu’elle était plus jeune.

Cela fait quelque temps que la belle silhouette de l’ex-Miss CI 2005, Sery Dorcas n’est plus visible sur le tube cathodique. Beaucoup de personnes se demandaient où était bien passée la productrice et animatrice télé de Life TV. Près de 8 mois après sa dernière production télé ‘’La Sery Inédite’’, sur la chaîne privée du magnat de la communication, Fabrice Sawegnon, la sulfureuse femme d’affaires a refait surface.

C’est sur le plateau de l’émission ‘’Show Buzz’’, sur NCI ce mercredi 6 mars que l’ex-femme de l’ancien international ivoirien, Zokora Didier dit Maestro, a donné de ses nouvelles. Elle a fait savoir à Mulukuku DJ et à ses deux chroniqueurs que tout producteur prend le temps de se préparer pour revenir à l’antenne. D’où son absence sur les écrans de télé pendant un bon moment et revenir avec de nouvelles meilleures productions pour les téléspectateurs. ‘’On travaille, même si on ne nous entend pas pour concocter des choses des plus géniales’’, avance-t-elle.

Populaire aujourd’hui en Côte d’Ivoire et ailleurs, Sery Djéhi Marie-Pierre Dorcas, a souligné ouvertement : ‘’Je n’aurais pas été la Dorcas que les gens connaissent aujourd’hui. J’aurais été Marie-Pierre, c’est-à-dire j’aurai été une grande femme. J’aurais été cette femme battante et ambitieuse que je suis. Je pense que j’aurais eu une vie beaucoup plus discrète. A la différence que j’ai été Miss CI, c’est sûr que je suis devenue une personnage public. Je pense qu’il n’y aurait pas eu une grande différence’’.

Cependant, celle qui ne se considère pas comme une influenceuse mais plutôt comme une célébrité qui influence, avait un rêve d’enfant comme toutes les jeunes filles du monde. ‘’Devenir célèbre n’était pas mon rêve d’enfant. Mais quand j’étais plus jeune j’appréciais beaucoup le top model, Naomi Campbell. Parce qu’elle le premier mannequin noir et elle a brisé les codes. Quand j’étais jeune, je disais que je voulais être mannequin. Je voulais être célèbre sans le dire ouvertement’’, dit-elle. Concernant sa situation matrimoniale, Sery Dorcas est une femme qui partage sa vie avec un homme depuis des années dont elle est préfère garder le nom, mais qu’elle appelle affectueusement son ‘’Chevalier’’. Ce dernier l’a déjà épousé traditionnellement il y a maintenant trois ans en attendant le mariage civil.