Côte d’Ivoire / Session ordinaire 2020: bilan des activités parlementaires du sénat

Le Sénat de Côte d’Ivoire a tenu, ce mardi 22 décembre 2020 à la Fondation Félix Houphouët Boigny de Yamoussoukro, la cérémonie solennelle de clôture de la session ordinaire 2020.

Au titre de l’année 2020, le Sénat a tenu trois (03) sessions (2 sessions extraordinaires et 1 session ordinaire).

Pour les sessions extraordinaire et ordinaire 2020, le Sénat a voté soixante-neuf (69) lois dont il a été saisi par le Président de la République.

Outre, les séances d’examen et d’adoption des lois, douze (12) séances d’information parlementaire dont huit (8) ont traité de la gestion de la Covid-19 par les départements ministériels de la République.

Au chapitre des autres séances de cette nature, il y a eu un (01) Débat d’Orientation Parlementaire ainsi que les trois (03) autres séances d’information avec la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), la Commission Electorale Indépendante (CEI) et le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH).

En ce qui concerne les travaux législatifs, deux cent trente-quatre (234) heures de travail pour quatre-vingt-quinze (95) séances et réunions tenus au titre de la Conférence des Présidents, des travaux en commission, des séances d’information parlementaires et des séances plénières.

