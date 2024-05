Côte d’Ivoire : Sidi Touré lance la campagne d’évaluation des stocks halieutiques de la Zone économique exclusive

Sidi Touré Tiémoko, ministre des Ressources animales et halieutiques, a lancé la campagne d’évaluation des stocks halieutiques de la Zone économique exclusive de la Côte d’Ivoire le mardi 7 mai 2024.

La cérémonie a eu lieu le mardi 7 mai 2024 au Port autonome d’Abidjan. Outre Sidi Touré Tiémoko, ministre des Ressources animales et halieutiques, Assahoré Konan Jacques, ministre de l’Environnement, du Développement durable, de Mme Mavis Hawaï Koomson et Gaston Cossi Dossouhoui, respectivement ministres en charge de la pêche du Ghana et du Bénin, ainsi que du représentant de la FAO en Côte d’Ivoire, M. Attaher Maïga.

Il faut noter que ce programme est financé par la Norvège et mis en œuvre par la FAO avec la participation scientifique de l’Institut de Recherche Marine (IMR), dans le cadre de la campagne régionale transfrontalière des stocks halieutiques 2024 des pays du golfe de Guinée.

Il vise à renforcer les capacités de recherche en collecte des données et des informations uniques liées à la pêche pour permettre des prises de décisions adéquates, à l’effet d’améliorer notre environnement marin et de mettre en place des systèmes de gestion durable des pêches.