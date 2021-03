Côte d’Ivoire: Simone Gbagbo après l’acquittement de Gbagbo ”je me réjouie de la décision de la cour et je rend grâce à Dieu”

L’ex président ivoirien Laurent Gbagbo ainsi que son poulain Charles Blé Goudé ont étés définitivement acquittés aujourd’hui par la Cour Pénale Internationale et rien ne les empêche de venir en Côte d’Ivoire.

Un retour avait été annoncé pour la « mi-mars » mais, il a été finalement avorté à cause de la date du procès qui était prévu aujourd’hui. Suite à la décision du juge, madame Simone Gbagbo a réagi dans une vidéo sur sa page Facebook.

Elle affirme être réjouie de la décision de la cour et rend grâce à Dieu pour cette décision. Aussi, elle félicite tous les ivoiriens qui se sont mobilisés et qui se sont souvent mis en danger pour Laurent Gbagbo. Mais, il faut dire que tout le mérite revient à Gbagbo et a Charles Blé Goudé car, ce sont eux qui ont étés éloignés de leur famille et leur pays tout ce temps. Ils ont quand même tenu bon et ont étés récompensés aujourd’hui.

Lorsqu’il lui a été posé la question de savoir si elle avait un message pour le gouvernement, Simone Gbagbo a déclaré: »que le gouvernement dépêche rapidement un avion pour le ramener comme ils l’ont fait partir ».

Une chose est sûre, Gbagbo reviendra dans les semaines à venir.

