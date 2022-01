Côte d’Ivoire : Simone Gbagbo veut participer au dialogue politique

Madame Simone Ehivet Gbagbo a animé un point de presse relatif au dialogue politique. Le point

I- SUR LA PARTICIPATION AU DIALOGUE POLITIQUE ET SUR SON ORGANISATION Les groupements politiques et les groupements de la société civile réunis s’accordent sur les points suivants : 1) La nécessité de participer au dialogue politique en cours. Il s’agit, pour ces organisations, d’insister pour obtenir leur participation à ces rencontres. 2) La nécessité de donner au dialogue politique son caractère inclusif en associant aux négociations toutes les forces vives de la nation : les mouvements et partis politiques, les organisations de la société civile, les organisations des droits de l’homme et des peuples, les responsables des organisations religieuses et confessionnelles, les autorités coutumières, les syndicats et organisations professionnelles, les leaders d’opinion, etc. 3) La nécessité de créer, à l’entame des négociations, un comité d’organisation et une commission « suivi-évaluation » consensuels. Le Comité d’organisation se chargera de faire la synthèse des TDR proposés par chaque participant en vue d’adopter des TDR consensuels. Ce comité garantira ainsi la transparence du dialogue. Quant à la commission « suivi-évaluation », elle se chargera de lister les points d’accord, d’analyser leurs conditions et processus de mise en œuvre et d’évaluer la réalisation de ces points d’accord. Cette commission pourra faire un rapport détaillé sur la réalisation totale ou partielle de chaque point d’accord. Elle listera aussi ceux qui n’ont pas fait l’objet d’accord ou qui n’ont pas pu être discutés. Elle en donnera les raisons et procurera des informations sur le niveau d’implication et de responsabilité de chaque partie au dialogue. Son rapport fournira des éléments suffisants pour entreprendre de bons offices relatifs à la poursuite des négociations devant porter sur les problèmes non encore résolus. 4) La nécessité de faire, dès l’ouverture des assises, le bilan des dialogues précédents. Cela, en vue de consolider les acquis, s’il en existe, et d’éviter les éventuels échecs à venir. 5) La nécessité de ne pas organiser des rencontres séparées des divers groupes intervenant dans le débat. Il faut que tous les participants discutent ensemble car les sujets abordés concernent tout le monde. II- SUR LES SUJETS À DÉBATTRE Les organisations réunies ont proposé quatre (04) points essentiels qui devront faire l’objet de discussion et d’accord avec le gouvernement. Ce sont : l’environnement sécuritaire,

II-1- L’environnement sécuritaire La trop grande insécurité qui prévaut à l’intérieur et aux frontières de notre pays est à tout point de vue incompatible avec une vie nationale paisible. Les conflits fonciers sont nombreux et récurrents dans le pays. Les déguerpissements de populations dont certaines ont des titres de propriété, impliquent parfois l’État lui-même ― le cas le plus récent de Koumassi est emblématique. Les conséquences néfastes de ces conflits (troubles sociaux, précarité des populations déguerpies et / ou dépossédées de leurs biens, violences, menaces de mort, etc.) montrent bien que la question foncière est une bombe à retardement. Il s’agit d’un problème crucial, d’intérêt national. Par ailleurs, le phénomène des enfants dit « en conflit avec la loi », communément appelés « microbes », est un fléau social qui ne se limite plus à Abidjan. Il s’est étendu à la plupart des villes de la Côte d’Ivoire. Ce fléau qui est une conséquence directe de la rébellion de 2002 est devenu une arme politique redoutable. L’on a vu ces « microbes » agir comme une milice supplétive des forces régaliennes durant la « crise du troisième mandat de Monsieur Alassane Ouattara ». L’on voit actuellement comment cet esprit de « microbe » gangrène l’Etat ivoirien En outre, les « dozos » qui forment une caste de chasseurs traditionnels dont l’aire culturelle d’activité était bien circonscrite dans le nord, se font toujours voir dans les centres urbains et ruraux de toutes les régions du pays. L’orpaillage clandestin, les conflits agriculteurs-éleveurs et le terrorisme constituent également des fléaux à caractère sous-régional, voire international qui menacent la vie de notre Nation. Tous ces problèmes aussi graves que complexes font de la sécurité nationale une préoccupation majeure. Elle requiert, pour être solutionnée, la contribution de toutes les forces vives de la Nation. III-2- La rédaction et l’adoption d’une nouvelle constitution La constitution de 2016 est la source de la crise « du troisième mandat de monsieur Alassane Ouattara » consécutive à l’élection présidentielle de 2020. En la matière, son interprétation a créé de graves controverses au sein de la communauté des juristes et dans la société ivoirienne. Cette Constitution n’est pas consensuelle puisqu’elle a exacerbé les tensions et divise davantage les populations. Comment une loi fondamentale aussi « confligène », peut-elle garantir la paix sociale que tous recherchent ? Il est impérieux de se doter d’une autre constitution dont la rédaction bénéficierait de l’expertise et de la sagesse d’une bonne équipe composée de juristes, de politiques, de religieux, d’organisations de la société civile, d’intellectuels, d’hommes d’affaires de chefs coutumiers représentants les quatre (04) grands groupes ethnolinguistiques du pays (Akan, Gour, Mandé et Krou). Le gouvernement prendra les dispositions idoines afin que la nouvelle loi fondamentale soit votée par voie référendaire. Ainsi, cette constitution consensuelle rassemblera les peuples de la Côte d’Ivoire et sera le gage d’un nouveau contrat social. III-3- L’élaboration d’un système électoral consensuel Le système électoral actuel ne peut pas garantir la paix sociale. Il est une source majeure des conflits électoraux qui occasionnent des crises graves depuis 2010. Il faut donc une réforme profonde de ce système, fondée sur la rédaction d’une nouvelle loi sur la Commission Electorale Indépendante (CEI). Cette réforme débouchera sur un nouveau consensus électoral. Elle consistera en : l’adoption de la nouvelle loi sur la CEI,

III-4- Le défi de la réconciliation nationale

III- SUR LA FORMALISATION DU CADRE D’ÉCHANGE

Les organisations ci-dessus désignées ont décidé ce qui suit :

1) formaliser ce cadre d’échange sur le dialogue politique pour en

faire une plate-forme permanente de discussion.

2) Suivre attentivement le dialogue politique en cours, analyser

chaque étape de ce dialogue et en tirer les conséquences

politiques.

3) Communiquer régulièrement sur les résultats des réflexions et

actions menées dans le cadre de la plate-forme.

4) Inviter toutes les organisations politiques et / ou de la société

civile qui le désirent, à rejoindre la plate-forme.

En conclusion, les organisations réunies autour de moi, pensent que le

dialogue politique qu’entreprend le gouvernement est salutaire pour tous.

Il peut, s’il est franc et bien mené, être une voie royale à la réconciliation

nationale. À ce niveau, si la responsabilité de chaque acteur est grande, celle du

régime au pouvoir l’est encore davantage.

Il faut espérer que les différents points de discussion soient abordés sans

faux fuyants et sans calculs politiciens. Dans la transparence, les forces vives

de la Nation se doivent de trouver des solutions durables aux problèmes

fondamentaux qui engendrent les crises multiples et multiformes que vit la

Côte d’Ivoire depuis des décennies.

Pour atteindre cet objectif et la finalité qui en découle, à savoir l’unité, la

cohésion sociale et la paix, ce cinquième dialogue politique doit être inclusif,

c’est-à-dire le plus ouvert possible aux groupements politiques, aux sociétés

civile, religieuse et traditionnelle, aux syndicats, aux leaders d’opinion.

Simone EHIVET GBAGBO (Présidente d’honneur du Mouvement des Générations Capables)

