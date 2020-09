Côte d’Ivoire: Soro change de technique d’attaque pour déstabiliser le pouvoir

Guillaume Soro qui ne veut plus des armes pour arriver au pouvoir a changé de posture dans sa guerre contre la candidature de Ouattara.

Lorsque nous affirmons à GPS, à la suite de Guillaume Soro, que les élections présidentielles prévues pour le 31 Octobre n’auraient pas lieu, nos amis du Restaurant, habitués aux coups d’Etat ou aux rébellions pour prendre le pouvoir, se disent que c’est la seule voie par laquelle Guillaume Soro passera pour atteindre son objectif d’empêcher ces élections.

Je voudrais insister encore, une fois de plus pour leur dire que Guillaume Soro a changé de posture et de stratégie pour faire tomber le pouvoir en place. Il faudrait que nos amis du Restaurant sachent que les armes ne sont pas les seules voies pour faire tomber un dictateur.

Il y a l’arme de la diplomatie qui est une arme redoutable que nos amis du Restaurant ignorent puisqu’ils n’ont jamais utilisé cette arme pour arriver au pouvoir. Et c’est cette voie que Guillaume Soro est en train de leur montrer. J’en veux pour preuve l’étouffement diplomatique du gourou du Restaurant par lui. En effet, grâce à ses actions, le gourou du Restaurant est isolé sur le plan diplomatique.

Grâce également à ses actions, la vraie nature du gourou du Restaurant a été dévoilée au monde entier. Et tout le monde constatera que ,contrairement à Guillaume Soro, pendant qu’il était dans l’opposition, le gourou du Restaurant n’a jamais gagné une bataille judiciaire avec les pouvoirs en place. Guillaume Soro, lui, a gagné deux batailles judiciaires à l’international ,à travers la Cour africaine des droits de l’homme, face au gourou du Restaurant.

Il a également gagné la bataille de la communication face à lui. Et il est en train de gagner, face à lui, la bataille diplomatique. Nos amis du Restaurant qui se croient très forts et puissants pensent qu’ils ont les moyens de ne pas céder aux injonctions de la communauté internationale. Ils pensent naïvement que leur gourou est celui qu’il était hier. Chers amis du Restaurant, sachez que votre gourou finira pas céder à la pression de la communauté internationale.

Sachez également que votre gourou a face à lui un adversaire redoutable qu’est Guillaume Soro. Ceux d’entre vous qui aviez pensé que s’il partait de l’Assemblée Nationale et que s’il se mettait en conflit avec le gourou du Restaurant, il serait un homme brisé politiquement doivent aujourd’hui se rendre compte qu’ils se sont trompés de jugement.

Ils se rendent compte qu’il est plus puissant qu’ils ne le pensaient. Chers amis du Restaurant, vous me demanderiez que sans coup d’Etat, comment Guillaume Soro parviendra t-il à faire tomber votre gourou. Observez et vous verrez. Il a déjà réussi à mobiliser toute l’opposition significative contre le gourou du Restaurant.

Il a réussi à mobiliser, l’Union Européenne, les États-Unis, l’Elysée, l’Assemblée Parlementaire francophone présidée par le Président de l’Assemblée Nationale ivoirienne, l’Union parlementaire internationale, la Cour Africaine des Droits de l’homme, Amnesty Internationale, reporters sans frontières et autres, contre le gourou du Restaurant.

Il ne reste que quelques réglages pour le contraindre à revenir sur sa décision de se porter candidat et à organiser des élections inclusives et transparentes avec une CEI et un Conseil Constitutionnel réformés sans oublier de faire l’audit internationale de la liste électorale. Et ce n’est juste qu’une question de temps. Observez et vous verrez.

Melv Sage

