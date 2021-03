Côte d’ivoire: Soro Guillaume fait l’éloge de ce grand homme disparu ”Hambak”

L’amitié est quelque chose de magique et de spéciale. En effet, quand tu as vécu avec une personne amie pendant longtemps dont la loyauté était monnaie courante chez elle, et qu’au fil du temps pour des raisons indépendantes de sa volonté tel que la politique et bien d’autres choses, votre relation amicale se détériore, il n’est pas du tout facile d’oublier tous les grands moments passés ensemble.

C’est ce que Soro Guillaume essaie de faire ici quand il évoque ses moments de grands souvenirs avec son ami Hamed Bakayoko qui malheureusement n’est plus de ce monde rempli de souffrances, de trahison, maladies et d’injustices.

Eh Dieu quand je médites pendant longtemps son texte, je pleure à chaude larmes comme un gamin de rien du tout dont la mère est gravement malade, couchée sur le lit d’hôpital auprès de qui, il n’y a personne pour l’aider à allaiter son enfant.

Humm quelle tristesse !

La mort n’a vraiment pas de sentiments, ce beau monsieur, si gentil, on ne parlera de lui qu’au passé.

Adieu !

Adieu !

Lenègrerevolté

