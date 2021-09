Côte d’Ivoire: Soro Guillaume rentrera-t-il comme préconise Ouattara pour faire face à la justice ?

Dans une nouvelle interview du Président de la République de Côte d’Ivoire SEM Alassane Ouattara accordée à Jeune Afrique, celui qu’on appelle affectueusement ADO sur les bords de la lagune ébrié, s’est prononcé sur la situation sociopolitique de son pays. Il a évoqué la question de l’ancien président du parlement ivoirien Soro Guillaume Kigbafori qu’il a invité d’ailleurs à rentrer dans son pays pour faire face à la justice.

Peu bavard et beaucoup travailleur, le Président Alassane Ouattara ne s’exprime sur des sujets que lorsqu’il apprécie la bonne opportunité. Dans ses colonnes, Jeune Afrique a laissé lire ce lundi 27 septembre 2021 une interview accordée par l’ancien mentor de Soro Guillaume Kigbafori à Marwane Ben Yahmed de Jeune Afrique.

On le sait et cela n’est un secret pour personne, les rapports entre le président de la République SEM Alassane Ouattara et l’ancien président du parlement ivoirien Soro Guillaume Kigbafori ne sont plus au beau fixe. Leur relation est devenue glaciale et Soro Guillaume vit depuis le 23 septembre 2019 en exil.

Résolument engagé dans le processus de réconciliation nationale, Alassane Ouattara a rappelé qu’une loi d’amnistie a été adoptée en 2018 et qu’un ministère a été consacré à la réconciliation et à la cohésion nationale. Aussi a-t-il ajouté que la quasi-totalité des civils incarcérés depuis les dernières crises ont été mis en liberté conditionnelle, un cadre de dialogue créé entre le gouvernement et les partis, rappelant avoir rencontré les présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié.

Rappelons qu’une peine d’emprisonnement de 20 ans pèse sur la tête de l’ancien président Laurent Gbagbo dans l’affaire de la BCEAO, mais circule librement depuis son retour en Côte d’Ivoire de la Haye.

En ce qui concerne Soro Guillaume Kigbafori son ancien poulain, Alassane Ouattara a été clair, répondant à la question de Marwane Ben Yahmed de Jeune Afrique sur la possibilité de renouer avec lui comme ce fut le cas avec Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara a précisé qu’il n’a rien à dire de particulier sur le cas de Soro Guillaume. Il a fait savoir que loin d’être à son niveau, ce dossier est entre les mains de la justice. Poursuivant, Alassane Ouattara à fait savoir que les faits reprochés à son ancien poulain sont d’une extrême gravité, raison pour laquelle il a été objet d’une condamnation à perpétuité. Cependant Alassane Ouattara a fini par dire que son ancien premier ministre actuellement en exil, pourrait toutefois rentrer au pays pour faire face à la justice.

Soro Guillaume rentrera-t-il comme le préconise Alassane Ouattara pour faire face à la justice dont la décision le concernant a été fortement attaquée par ses avocats ?

