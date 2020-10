Côte d’Ivoire: Soro Kanigui démis de son poste de président du RACI

Soro Kanigui Mamadou n’est plus le président du Rassemblement pour la Côte d’Ivoire ( RACI ) . Au cours d’une assemblée générale extraordinaire du secrétariat général de ce parti élargie aux vice-présidents, aux coordinations et responsables des districts, ce mardi à l’hôtel Palm club sis à Cocody, la direction du parti a procédé à la destitution de Soro Kanigui Mamadou de son poste de président.

Le désormais ex-président du RACI est accusé de haute trahison et mise en péril de l’union et la cohésion du parti. Soro Kanigui est accusé par ses compagnons d’être engagé dans une posture qui est contraire aux résolutions du dernier congrès du parti qui a consacré Guillaume Soro, président de Générations et Peuples Solidaires, comme son candidat à la prochaine élection présidentielle.

Sorti de prison avec plusieurs proches de Guillaume Soro, l’homme avait annoncé sa volonté de ne plus continuer l’aventure avec l’ancien président de l’Assemblée nationale à certains de ses proches. Pour matérialiser cette décision, il avait commencé à procéder à la destitution et le remplacement de certains cadres du RACI fidèles à Guillaume Soro. Koné Tehfour, vice-président en charge des relations avec les partis politiques et coordinateur du district autonome d’Abidjan, sorti de prison une semaine après lui en a payé les frais .

Le secrétariat général qui gère désormais les affaires courantes se reunira très bientôt pour décider de la suite .

