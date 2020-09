Côte d’Ivoire : Soro réagit suite à la déclaration des groupement et partis politique de l’opposition

COMMUNIQUE DE GENERATIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES (GPS)

SUITE A LA DECLARATION DES GROUPEMENTS ET PARTIS POLITIQUES DE L’OPPOSITION, DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DE LA SOCIETE CIVILE

Ce jour, 20 septembre 2020, s’est tenue une importante réunion sous la présidence de M. Henri KONAN-BEDIE, Président du PDCI-RDA. Cette rencontre a eu pour but de réunir tous les acteurs politiques et du monde syndical pour appréhender la question du troisième mandat anticonstitutionnel de M. Ouattara et de la forfaiture du Conseil Constitutionnel.

Générations et Peuples Solidaires (GPS) a pris part à cette réunion et se réjouit de la convergence des points de vue pour une unité d’actions afin de stopper la folle aventure de M. Ouattara.

Générations et Peuples Solidaires (GPS), pour sa part, prendra toute sa place dans le combat aux côtés de toutes les forces de l’opposition, sous le leadership du Président Henri KONAN-BEDIE.

Générations et Peuples Solidaires (GPS) considère que le mot d’ordre de désobéissance civile lancé à cet effet est un mot d’ordre approprié, car comme le disait le pacifiste Mahatma GANDHI, « la désobéissance civile devient un devoir sacré quand l’Etat devient hors-la-loi ou corrompu ».

Par ailleurs, Générations et Peuples Solidaires (GPS), dans l’optique d’une plus grande unité de l’opposition, a sollicité et obtenu, du Premier Ministre Pascal Affi NGUESSAN et candidat retenu, une rencontre demain lundi 21 septembre 2020 à 15 heures, à son siège, en vue de consolider l’élan qui doit propulser cette unité d’actions.

Fait à Paris le 20 septembre 2020

Guillaume Kigbafori SORO

Président de Générations et Peuples Solidaires (GPS)

