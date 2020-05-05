05052020Headline:

Côte d’Ivoire : Soro renforce son équipe

Posted about 11 seconds ago | 0 comment

Nomination de délégations régionales de Générations et Peuples Solidaires (5 mai 2020)

Délégation regionale de l’ Agneby-tiassa

M. LATTE AHOUANZI

M. ETCHEIN OLLOGNE LOUIS

M. MBOUA AKA JEAN

M. KARIKE KOUAME

M. DESSI THIERRY

M. MOUSSO KROBO NESTOR

M. KOUAME ERIC

M. ESSEHI MARCEL

M. NDRE VANS

M. ESSE JUNIOR

M. KOTOU JULES

M. TRAORE VERDIE

M. BROU KOUADIO APOLLINAIRE

M. DEHI NGBESSO CHARLES SAMSON

M. KONE MAMADOU

M. DOFFOU DIAHO KOTCHI RENE

M. ESSE DENIS MARIUS

M. OUATTARA ARDIOUMA

M. KONE AMED

M. NIANGORAN ISMAËL

M. MOUSSO KOUAME DANIEL

MME KOUAME AKISSI CHANTAL

M. MOUSSO EDI HONORE

M. SANGARE LASSINA

M. CAMARA SEYDOU

M. DIOMANDE VAZOUMANA

M. YAO DOMINIQUE

M. DIARRASSOUBA LASSINA

M. TCHIMOU GUSTAVE

M. OUATTARA BAFETIGUE

M. YAO TEKI

M. ASSI HERVE

MME N’GASSA ANTOINETTE

MME KONE AWA

M. BAKARY KONATE

MME BOUADY ANE BEATRICE JOSEE

MME AGBA SYLVIE

MME ANGBY AMON LYDIE

M. DIAKITE FOUSSENY

DELEGATION REGIONALE DU BERE

M. SANGARE DAOUDA

M. CISSE MOUSSA

M. BAMBA LACINA

M. BAKAYOKO ALASSANE

M. BAMBA DOGBEMAN RAPHAËL

M. SEYDOU KOUASSI

M. SILUE GNENEMA

M. CISSE MAMADOU

MME MANOGNIN FOFANA

M. SANGARE ALI ABEL

MME FOFANA FERE MARTINE

MME KONE KINIFON

M. DEA VAKARAMOKO

M. KAMAGATE YAYA

M. BEH BAMBA

M. KAMAGATE ADAMA

M. KONE SOULEYMANE

M. TATO MENEGBE ROGER

M. CAMARA BAKARY

M. DJO ZEREGBE

M. KARAMOKO GOLY KANATE

MME KARAMOKO DUFFI MARTINE

M. BOMISSO JULES

MME ZONOU ODILE

M. BOMISSO TCHEHI RICHARD

M. GOGBE DEKAO JULIEN

M. DRIGBE ROMAIN

M. BOMISSO DIEUDONNE

M. GOGBE TIBA INNOCENT

M. DRIGBE SATI VALADJI

M. TIENE BEMA

M. TIENE LAMAN

M. KAMAGATE MOUSSA

M. BAKAYOKO LADJI

M.TIENE LOSSENY

M. TOURE LANCINA

M. DOUMBIA DITFAH

DELEGATION REGIONALE DU BOUNKANI

M. OUATTARA AMARA KIRAMISSIE

M. NOUFE SIE MARTIN

M. KANGOUTE INZA

M. SIB OLLO

MME HIEN ERY THERESE

MME KAMBOU TINI EDMONDE

MME PALE DJANAGUILLA

M. OUATTARA YAO AHMED

M. BAMBA BAKARY

M. DAH SANSAN GEDEON

M. KAMBOU BEBE ERIC

M. CAMARA KASSOUM

M. HIEN OLLO

M. CAMARA DRAMANE

M. CAMBIRE SIE

M. CAMARA ANZOUMAN

MME YERI HIEN JEANNETTE

M. FOFANA YAYA

M. CAMARA ABDOULAYE

MME KANGOUTE AMELIE RAHINATOU

M. CAMARA SOUALIHO

M. OUATTARA ANSSIGUIBORI KIRAMISSIE

M. OUATTARA MADOU

M. CAMARA BRAHIMA

M. OUEDRAOGO SAYOUBA

M. BANSONTE PALE

M. OLLO NOUFFE

M. PALE INI

M. PALE SANSAN RAYMOND

M. SOM SIE VAKOUSS

M. HIEN TOHO ALBERT

M. SAMBE DJANE

M. KAMBOU SANSAN

M. HIEN DANIEL

M. KOBENA KOUADIO MAÏZAN

M. KOUAME KOUADIO LUCIEN

M. KOBENA KOUMAN TRIMBENI ALPHONSE

M. KOFFI N’GUESSAN SERAPHIN

MLLE KOUADIO AFFOUA FLORE

M. ADJOUMANI YAO CHRISTIAN LOPEZ

M. ADAMA OUATTARA

M. KAMBIRE KPALABOLO

M. OUATTARA NOFFO DIT DJIBRIL

M. SIB SIE MOÏSE

M. KAMBIRE MICHEL

M. SORE SOULEYMANE

M. PALE SANSAN

M. KAMBOU DIDJOR

M. OUATTARA KOFFI

M. AHOMA ANICET

M. OUATTARA BORLIGUIBIA KOUASSI CHARLES

M. SEP SIE MARCEL

M. KAMBOU WAKOUNIN ALBERT

M. ABENAN KOUAKOU HERVE

M. KAMBRI HIEN HEFILE TOHO JUSTIN

M. DIABAGATE YOUSSOUF

DELEGATION REGIONALE DU GOH

MME DAZIRIGNON HOUAHONON HONORINE

M. BROU DOUH GUILLAUME

M. BADE LIGUE CLAUDE

MME BOLI HONOHI JULIETTE

M. YAGONE HUE PATRICE

M. MAMADOU SANOGO

M. DICKO DRISSA

M. GNAWOHI GNAHORE JOACHIM

M. GBAGBA GOUEU SIMPLICE

M. LOUE MAURICE

M. TAKI ZIKI

M. COULIBALY NAMINGONAN JEAN

M. DIGRIDY ZADI THIERRY

M. ABRI GNAHOUA APOLLINAIRE

M. KONE MAMADOU

M. ALOKOUA N’GUESSAN MARIE DANIEL

MME GNAKOURY SYLVIE

M. AFFRI MARIUS
M. TIAMA KOUADIO

M. PAUL TAKI GUENI

MME CAMARA MAHOUA

M. GONDO DJEHI ROLAND

MME GUEYE LOU AMOIN AIMEE

M. MIAN BI KOBENA THÉODORE

M. KOUASSI BI N’GUESSAN ETIENNE

M. OKOU OKOU DIEUDONNE

M. CISSE ABDOULAYE

M. GOUAMENE AGUI

MME ISABELLE ANTOINETTE YAO

MME NANDJUI KOUTOUAN REBECCA

M. BAMBA LACINE

M. BERTE SENOUKO

M. GNAKOURI GISLAIN

M. GBAGBA SIMPLICE

M. DOUMBIA LACINA

M. GNENYAHA SORO

M. KONE MAMADOU

M. KAKOU JACQUES

M. N’DOUBA TANOH ANTOINE MAGLOIRE

MME DIGBEU OZOUA

M. GOZO DJESSOU ARNAUD

M. ZOHI GRE
M. AFFRI MARIUS

(Soro Guillaume Kigbafori)

Comments

comments

Monssela Plou

What Next?

Recent Articles