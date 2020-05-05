Côte d’Ivoire : Soro renforce son équipe

Nomination de délégations régionales de Générations et Peuples Solidaires (5 mai 2020)
Délégation regionale de l’ Agneby-tiassa
M. LATTE AHOUANZI
M. ETCHEIN OLLOGNE LOUIS
M. MBOUA AKA JEAN
M. KARIKE KOUAME
M. DESSI THIERRY
M. MOUSSO KROBO NESTOR
M. KOUAME ERIC
M. ESSEHI MARCEL
M. NDRE VANS
M. ESSE JUNIOR
M. KOTOU JULES
M. TRAORE VERDIE
M. BROU KOUADIO APOLLINAIRE
M. DEHI NGBESSO CHARLES SAMSON
M. KONE MAMADOU
M. DOFFOU DIAHO KOTCHI RENE
M. ESSE DENIS MARIUS
M. OUATTARA ARDIOUMA
M. KONE AMED
M. NIANGORAN ISMAËL
M. MOUSSO KOUAME DANIEL
MME KOUAME AKISSI CHANTAL
M. MOUSSO EDI HONORE
M. SANGARE LASSINA
M. CAMARA SEYDOU
M. DIOMANDE VAZOUMANA
M. YAO DOMINIQUE
M. DIARRASSOUBA LASSINA
M. TCHIMOU GUSTAVE
M. OUATTARA BAFETIGUE
M. YAO TEKI
M. ASSI HERVE
MME N’GASSA ANTOINETTE
MME KONE AWA
M. BAKARY KONATE
MME BOUADY ANE BEATRICE JOSEE
MME AGBA SYLVIE
MME ANGBY AMON LYDIE
M. DIAKITE FOUSSENY
DELEGATION REGIONALE DU BERE
M. SANGARE DAOUDA
M. CISSE MOUSSA
M. BAMBA LACINA
M. BAKAYOKO ALASSANE
M. BAMBA DOGBEMAN RAPHAËL
M. SEYDOU KOUASSI
M. SILUE GNENEMA
M. CISSE MAMADOU
MME MANOGNIN FOFANA
M. SANGARE ALI ABEL
MME FOFANA FERE MARTINE
MME KONE KINIFON
M. DEA VAKARAMOKO
M. KAMAGATE YAYA
M. BEH BAMBA
M. KAMAGATE ADAMA
M. KONE SOULEYMANE
M. TATO MENEGBE ROGER
M. CAMARA BAKARY
M. DJO ZEREGBE
M. KARAMOKO GOLY KANATE
MME KARAMOKO DUFFI MARTINE
M. BOMISSO JULES
MME ZONOU ODILE
M. BOMISSO TCHEHI RICHARD
M. GOGBE DEKAO JULIEN
M. DRIGBE ROMAIN
M. BOMISSO DIEUDONNE
M. GOGBE TIBA INNOCENT
M. DRIGBE SATI VALADJI
M. TIENE BEMA
M. TIENE LAMAN
M. KAMAGATE MOUSSA
M. BAKAYOKO LADJI
M.TIENE LOSSENY
M. TOURE LANCINA
M. DOUMBIA DITFAH
DELEGATION REGIONALE DU BOUNKANI
M. OUATTARA AMARA KIRAMISSIE
M. NOUFE SIE MARTIN
M. KANGOUTE INZA
M. SIB OLLO
MME HIEN ERY THERESE
MME KAMBOU TINI EDMONDE
MME PALE DJANAGUILLA
M. OUATTARA YAO AHMED
M. BAMBA BAKARY
M. DAH SANSAN GEDEON
M. KAMBOU BEBE ERIC
M. CAMARA KASSOUM
M. HIEN OLLO
M. CAMARA DRAMANE
M. CAMBIRE SIE
M. CAMARA ANZOUMAN
MME YERI HIEN JEANNETTE
M. FOFANA YAYA
M. CAMARA ABDOULAYE
MME KANGOUTE AMELIE RAHINATOU
M. CAMARA SOUALIHO
M. OUATTARA ANSSIGUIBORI KIRAMISSIE
M. OUATTARA MADOU
M. CAMARA BRAHIMA
M. OUEDRAOGO SAYOUBA
M. BANSONTE PALE
M. OLLO NOUFFE
M. PALE INI
M. PALE SANSAN RAYMOND
M. SOM SIE VAKOUSS
M. HIEN TOHO ALBERT
M. SAMBE DJANE
M. KAMBOU SANSAN
M. HIEN DANIEL
M. KOBENA KOUADIO MAÏZAN
M. KOUAME KOUADIO LUCIEN
M. KOBENA KOUMAN TRIMBENI ALPHONSE
M. KOFFI N’GUESSAN SERAPHIN
MLLE KOUADIO AFFOUA FLORE
M. ADJOUMANI YAO CHRISTIAN LOPEZ
M. ADAMA OUATTARA
M. KAMBIRE KPALABOLO
M. OUATTARA NOFFO DIT DJIBRIL
M. SIB SIE MOÏSE
M. KAMBIRE MICHEL
M. SORE SOULEYMANE
M. PALE SANSAN
M. KAMBOU DIDJOR
M. OUATTARA KOFFI
M. AHOMA ANICET
M. OUATTARA BORLIGUIBIA KOUASSI CHARLES
M. SEP SIE MARCEL
M. KAMBOU WAKOUNIN ALBERT
M. ABENAN KOUAKOU HERVE
M. KAMBRI HIEN HEFILE TOHO JUSTIN
M. DIABAGATE YOUSSOUF
DELEGATION REGIONALE DU GOH
MME DAZIRIGNON HOUAHONON HONORINE
M. BROU DOUH GUILLAUME
M. BADE LIGUE CLAUDE
MME BOLI HONOHI JULIETTE
M. YAGONE HUE PATRICE
M. MAMADOU SANOGO
M. DICKO DRISSA
M. GNAWOHI GNAHORE JOACHIM
M. GBAGBA GOUEU SIMPLICE
M. LOUE MAURICE
M. TAKI ZIKI
M. COULIBALY NAMINGONAN JEAN
M. DIGRIDY ZADI THIERRY
M. ABRI GNAHOUA APOLLINAIRE
M. KONE MAMADOU
M. ALOKOUA N’GUESSAN MARIE DANIEL
MME GNAKOURY SYLVIE
M. AFFRI MARIUS
M. TIAMA KOUADIO
M. PAUL TAKI GUENI
MME CAMARA MAHOUA
M. GONDO DJEHI ROLAND
MME GUEYE LOU AMOIN AIMEE
M. MIAN BI KOBENA THÉODORE
M. KOUASSI BI N’GUESSAN ETIENNE
M. OKOU OKOU DIEUDONNE
M. CISSE ABDOULAYE
M. GOUAMENE AGUI
MME ISABELLE ANTOINETTE YAO
MME NANDJUI KOUTOUAN REBECCA
M. BAMBA LACINE
M. BERTE SENOUKO
M. GNAKOURI GISLAIN
M. GBAGBA SIMPLICE
M. DOUMBIA LACINA
M. GNENYAHA SORO
M. KONE MAMADOU
M. KAKOU JACQUES
M. N’DOUBA TANOH ANTOINE MAGLOIRE
MME DIGBEU OZOUA
M. GOZO DJESSOU ARNAUD
M. ZOHI GRE
M. AFFRI MARIUS
(Soro Guillaume Kigbafori)