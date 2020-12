Côte d’Ivoire : sortie de prison, N’ZI N’DA ÉLIANE annonce de graves révélations

DÉPUTÉE DE BOCANDA, VICE-PRÉSIDENTE DU PDCI RDA, annonce faire de graves révélations sur sa détention. Kidnappé par des hommes encagoulés à la vielle des élections présidentielles du 31 octobre dernier, l’opposante a décidé de mettre à nu le traitement qui lui a été infligé en prison.

« Depuis que j’ai été libéré, je ne me suis pas encore prononcée sur ce sujet car ça été une expérience traumatisante pour moi, mais je vais très bientôt en parler vu que mes ennemis politiques veulent en faire un problème personnel et m’accuser d’avoir planifié mon enlèvement à dessein.

Au-delà de tout, je serai toujours PDCI RDA et fidèle au Président HENRI KONAN BEDIÉ. » A-t-elle déclarée.

De retour sur la scène politique N’ZI N’DA ÉLIANE a tenue mercredi à remercier le président Henri Konan Bédié, le chef fil de l’opposition ivoirienne.

«A la veille des élections présidentielles du 31 octobre passé, j’ai été kidnappé par des hommes encagoulés pour une destination inconnue.

Grâce aux efforts du Président BEDIÉ qui a frappé à toutes les portes pour me retrouver et me faire libérer, merci infiniment monsieur le Président HENRI KONAN BEDIÉ grâce à vous je suis en liberté saine et sauve. »

