Côte d’Ivoire: Soul To Soul a refusé de trahir Guillaume contre un poste proposé par le RHDP

Il est détenu pour la deuxième fois pour des accusations qui ne tiennent pas : Koné Kamaraté Souleymane dit Soul to Soul paie simplement le prix de sa fidélité à Guillaume Kigbafori Soro.

S’il y a bien l’un des proches de l’ex-president de l’Assemblée nationale qui paie pour ses nombreuses années d’engagement pour l’accession du Rdr et son président Alassane Ouattara au pouvoir, c’est bien Koné Kamaraté Souleymane dit Soul to Soul.

Sinon, comment comprendre le sort qui est le sien aujourd’hui? On pourrait le comparer à Fama Doumouya, personnage de Les Soleils des Indépendances, un ouvrage de Ahmadou Kourouma qui n’a récolté qu’ingratitude en retour de son engagement pour l’indépendance.

UN SÉJOUR CARCÉRAL POUR OUATTARA ET LE RDR

En 2000 alors que les militants du Rassemblement Des Républicains (RDR) sont engagés sur le terrain des manifestations pour imposer les idéaux du parti et son président Alassane Ouattara, Kamaraté Souleymane sera arrêté et jeté en prison.

Engagé au sein des Forces nouvelles avec Guillaume Kigbafori Soro, son compagnon de longue date pour le retourde Alassane Ouattara dans le jeu politique et sa candidature à l’élection présidentielle d’octobre 2010, Soul to Soul selon plusieurs témoignages était considéré comme l’œil de Alassane Ouattara chez les Forces nouvelles.

LA RUPTURE POINTE DU NEZ

En 2017 les choses ne sont plus comme avant entre Alassane Ouattara et Guillaume Kigbafori Soro. Ouattara voit déjà les ambitions présidentielles de son « fils » pour 2020. Lui et ses hommes engagent tout pour dissuader cet ambitieux ancien secrétaire général des ex-Forces Nouvelles. Tous les complots y passent, mais jusqu’à présent sans succès. Puis arrive la mutinerie de 2017.

Des soldats de l’exrébellion désormais au sein des Forces républicaines de Côte d’Ivoire ( Frci ) entrent en mutinerie. Ils réclament chacun la bagatelle de 17 millions et une villa à Alassane Ouattara. Ce dernier refuse toute négociation avec les mutins et ordonne aux forces spéciales de mater cette mutinerie. Alors que les forces spéciales se trouvent aux portes de la ville, les mutins suite à un appel anonyme découvrent un stock d’armes dans une villa à Bouaké.

Cette découverte fait basculer le rapport de force . Ouattara est obligé de discuter avec les mutins. Cette villa où les armes étaient entreposées appartient à Kamaraté Souleymane, chef de protocole de Guillaume Soro, président de l’Assemblée nationale. L’occasion est belle pour en finir avec Guillaume Soro et ses ambitions présidentielles.

Après plusieurs interrogatoires à la brigade de recherche de la gendarmerie nationale au Plateau, Kamaraté Souleymane sera arrêté le 9 octobre 2017 et écroué à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan ( Maca ) pour entreposage d’armes. Dans l’entourage de Guillaume Soro, on évoque l’ingratitude et on rappelle que ces armes pour lesquelles Soul to Soul est arrêté sont celles qui ont servi à mettre Alassane Ouattara au pouvoir.

Selon les proches de l’ancien président de l’Assemblée nationale, après l’offensive militaire pour déloger Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara cherche des endroits sûrs pour stocker les armes , loin de la portée des hommes en tenue. C’est ainsi que sur proposition de Guillaume Soro, son chef de protocole acceptera de mettre sa villa à disposition. Il sera finalement libéré le 08 août 2018 avec Simone Gbagbo et plusieurs autres prisonniers politiques dans le cadre d’une grâce présidentielle annoncée le 6 août 2018.

REBELOTE QUELQUES ANNÉES APRÈS

Le 23 décembre 2019, après une tournée européenne de plusieurs mois , Guillaume Soro décide de rentrer en Côte d’Ivoire pour lancer son mouvement, Générations et peuples solidaires ( GPS), en vue de la mise en marche de sa machine pour la présidentielle 2020. Ses partisans sont mobilisés pour lui réserver un accueil chaleureux. Alors que les autorités d’Abidjan avaient donné leur ok au comité d’accueil 2019, un dispositif important des forces de l’ordre sera déployé pour empêcher tout rassemblement.

LE JET PRIVÉ DU LEADER DE GPS SERA DÉROUTÉ

Dans la foulée, une descente musclée de toutes les unités de l’armée et de la police est faite sur le siège de GPS contiguë à l’ambassade des États-Unis à la Riviera golf. Soul to et plusieurs autres proches de Guillaume Soro dont Alain Lobognon, Sekongo Félicien, Soro Kanigui Mamadou, Tehfour Koné, Loukiman Camara, Karidioula, Freud Souleymane sont arrêtés …

UN ACHARNEMENT POUR SA FIDÉLITÉ

Considéré comme le fidèle des fidèles de Guillaume Soro, Kamaraté Souleymane est persécuté constamment par le pouvoir Ouattara. La preuve, Guillaume Soro démissionne de la présidence de l’assemblée nationale en 2019 après avoir refusé d’adhérer au Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix comme souhaité par Alassane Ouattara.

Dans la foulée, le pouvoir demandera à Kamaraté Souleymane de se séparer de son compagnon de tous les temps. Il lui sera même proposé une nomination dans une ambassade. Fidèle à son ami, Soul to Soul déclinera l’offre et décidera de rester avec Guillaume Soro. Il lui sera notifié de quitter sa résidence de fonction des deux Plateaux vallons.

