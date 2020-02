Côte d’Ivoire : Stéphane Kouassi Kwabenan, délégué départemental du PDCI d’Arrah 1 serait-il menacé de mort ?

Le délégué PDCI d’Arrah 1, menacé de mort?

En tout cas, c’est ce qu’il a fait savoir à Afrik Soir dans l’après-midi du jeudi 30 janvier 2020.

Qui en voudrait bien au délégué départemental du PDCI d’Arrah 1 dont pour l’heure, n’a aucune ambition présidentielle. Si ce n’est que de clamer sa fidélité à son président Henri Konan Bédié ? Il affirme en effet avoir reçu une menace de mort de la part d’un individu se réclamant de la présidence le jeudi 30 janvier 2020 à 7 heures 13.

« Ce matin (Ndlr : jeudi 30 janvier 2020), je reçois un appel d’un numéro privé. La personne me salue et demande ‘’c’est vous monsieur Kouassi ?’’ Je réponds oui, c’est bien moi. Et il dit : « je suis commandant Bakayoko, je suis de la présidence. Vous dérangez le présidant de la république. Sachez que vous êtes aussi sur la liste noire, vous êtes des hommes à abattre et faites attention dans les 48 heures ».

STÉPHANE KOUASSI KWABENAN, DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL DU PDCI D’ARRAH 1

Et il a coupé la communication », a fait observer Kouassi Kwabenan le gorge nouée. « Je ne sais pas ce que j’ai fait. Je n’ai rien fait en tout cas. Je n’ai pas tenu de meeting pour insulter le président de la république. Je suis un simple délégué qui est sur le terrain en train de mobiliser nos parents, les sensibiliser à faire un effort pour avoir leurs cartes d’identité pour aller voter.

C’est tout ce que je fais. Sinon à aucun moment, j’ai tenu des propos à l’endroit du président de la république. Je ne sais pas s’ils prennent le nom du président pour faire autre chose. Toujours est-il que je suis allé porter plainte à la police judiciaire ce matin », a-t-il poursuivi. Toutefois, Kwabenan reste convaincu que cette situation ne va pas le refroidir dans le combat pour la survie du PDCI-RDA, parti d’Henri Konan Bédié.

