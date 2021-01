Côte d’Ivoire: succession du président Ouattara, les investigations d’un journaliste

Le président de la République SEM Alassane Ouattara est réélu pour cinq ans depuis le 31 octobre dernier. Depuis sa brillante réélection à la tête de la République de Côte d’Ivoire, des bruits indiscrets parlent de sa succession qui serait assurée par son frère cadet Birahima Tene Ouattara encore appelé « la photocopie du président Ouattara ». Après ces bruits de couloirs, plusieurs médias voire journalistes ont essayé à plusieurs reprises de mener leurs propres investigations afin de confirmer cette réalité ou de l’enterrer à jamais dans le grand tiroir de l’oubli.

A l’annonce de ces supputations, nous avons essayé de nous fondre dans la masse, au sein du gouvernement pour essayer d’en savoir davantage sur l’affaire. Elle avait commencé à avoir une tonalité amère au sein du pouvoir. Certains de nos sources ont même confirmé que le palais était resté « sidéré » face à ces hypothèses. Les plus fervents défenseurs du président Ouattara ont tout de go réagi en indiquant clairement que jamais il n’a été question d’une quelconque succession du président Ouattara d’autant plus que l’heure était à la consolidation du pouvoir et non à la division avec ce genre de nouvelles outrageusement belliqueuses.

« Le président n’a jamais parlé de sa succession depuis les élections. Pour répondre à votre question de savoir si le président Ouattara comptait nommer son frère comme vice-président, je vous dirai que c’est la chose la plus improbable pour le moment », nous confie un cadre du RHDP.

Plusieurs jours après nos investigations, certains journalistes dont nous tairons le nom via leur page Facebook ont posté les résultats de leurs différentes investigations. Et le moins qu’on puisse dire c’est que jamais il n’a été question de succession présidentielle au sein du pouvoir RHDP.

