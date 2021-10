Côte d’Ivoire: Tchagba Laurent au secours des nordistes avec des pompes à motricité humaine

TOURNÉE DE LANCEMENT DES TRAVAUX DU PROJET DE RÉALISATION DE 124 FORAGES ÉQUIPÉS DE POMPES À MOTRICITÉ HUMAINE.

1ère étape : LA RÉGION DU PORO

Ce Jeudi 28 Octobre 2021, le Ministre de l’hydraulique Laurent TCHAGBA a entamé sa tournée de lancement des travaux du projet de réalisation de 124 forages équipés de pompes à motricité humaine par Sanzanso, un village de la sous-préfecture de TIORONIARADOUGOU dans le département de KORHOGO (région du PORO) .

Ce don japonais d’un coût global de 1 milliard 600 millions FCFA, permettra d’offrir 124 forages équipés de pompes à motricité Humaine aux régions du PORO, du TCHOLOGO et TONKPI. Avec 60 pour le département de KORHOGO repartis entre différents villages des 14 Sous-Préfecture suivantes :

TIORONIARADOUGOU avec 08 villages,

DASSOUNGBOHO avec 09 villages,

KARAKORO avec 07 villages,

KIEMOU avec 04 villages,

NAPIELEDOUGOU avec 06 villages,

LATAHA avec 05 villages,

KOUMBORODOUGOU avec 06 villages,

KOUMBOROKOURA avec 04 villages,

KORHOGO avec 04 villages NIOFOIN avec 05 villages,

SOHOUO avec un village,

NAFOUN avec un village.

Les travaux de réalisation de ces 60 forages équipés de pompes à motricité humaine dans le département KORHOGO s’élèvent à

638 millions 640 mille FCFA, ils vont durer 06 mois et seront exécutés par l’entreprise FORACI.

Les cadres et les élus de la région ainsi que les populations des villages bénéficiaires sont sortis massivement pour traduire leur joie et leur reconnaissance au Président de la République SEM Alassane Ouattara et au gouvernement Japonais.

Le Ministre de l’hydraulique poursuivra sa tournée dans la région du TCHOLOGO qui bénéficie dans le cadre de ce projet de 40 forages équipés de pompes à motricité humaine ce vendredi 29 Octobre 2021.

Melv Le Sage

Comments

comments