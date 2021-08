Côte d’Ivoire: Tengrela sous menace des terroristes

Tengrela a reçu la menace d’une attaque terroriste a annoncé le préfet, Cyrille Ambroise Diomandé, ce lundi 23 août 2021.

Les autorités ont reçu dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 août 2021, une vidéo faisant état d’une menace terroriste imminente, a fait savoir le préfet.

La vidéo présente des individus armés, à moto, qui se regroupent et s’apprêteraient à lancer une opération.

Le préfet a invité les forces de défense et de sécurité à rester vigilantes et la population à garder son calme et à une franche collaboration avec les FDS pour “déjouer cette menace”.

Plusieurs alertes avaient précédé, en 2020, les attaques subies par les forces de défense et de sécurité en mars 2021 à Kafolo et Téhini.

ivoiresoir

