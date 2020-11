Côte d’Ivoire/ Tension socio-politique : le message de la communauté Baoulé au Président Alassane Ouattara

Dans une déclaration transmise à la rédaction du confrère Abidjan.net, Nanan Kassi Anvo se fait l’écho du cri de cœur de la communauté Baoulé « fortement ébranlée dans le contexte socio-politique tendu » en Côte d’Ivoire. Il lance un appel au Président de la République, afin de retrouver la Paix véritable et la Cohésion nationale dans le pays. Ci-dessous, le message en intégralité.

Sa Majesté Nanan Kassi ANVO, Roi des Baoulés, exprime sa vive préoccupation au regard des menaces qui pèsent sur la cohésion sociale depuis quelques mois, dont les conséquences graves ont été observées avant et après le scrutin présidentiel du 31 octobre dernier.

Sa Majesté voudrait adresser en ces circonstances douloureuses, sa profonde compassion aux victimes ainsi qu’aux familles endeuillées. Elle s’incline devant la mémoire des disparus, et déplore les importants dégâts matériels enregistrés.

Sa Majesté, qui s’impose une obligation de réserve, suit avec une attention particulière l’évolution de la situation et partage les inquiétudes aussi bien de la communauté internationale, que des Ivoiriens en général, et plus singulièrement celles du Peuple Baoulé.

Sa Majesté voudrait rassurer les ivoiriennes et les ivoiriens sur son implication discrète et diligente quant à la recherche de solutions d’apaisement et de consolidation de l’unité entre les fils et les filles de Côte d’Ivoire, ainsi que de bonne intelligence avec les diverses autres communautés accueillies sur le sol Ivoirien.

C’est dans la mise en œuvre de ces initiatives qu’il nous a été donné de noter, ce jeudi 5 novembre 2020, la diffusion d’une information relative à la tenue, sous le parrainage de Sa Majesté Nanan Kassi ANVO, de consultations des Chefs Baoulés. Au sortir de ce conclave, un ultimatum aurait été lancé à l’endroit du Gouvernement, afin de prendre toutes dispositions utiles à lever le blocus de la résidence d’un illustre fils, en la personne du Président Henri Konan BEDIE.

Sa Majesté Nanan Kassi ANVO se fait l’écho du cri de cœur de la communauté baoulé fortement ébranlée dans un contexte socio-politique déjà tendu. C’est ainsi que Sa Majesté tient, au nom de la population Baoulé, à lancer un appel au Président Alassane Ouattara sur:

la nécessité de lever le blocus dont est l’objet le Président Henri Konan Bédié et son épouse;

l’urgence de mettre sur pied un cadre de dialogue national pour que toutes les préoccupations d’intérêt national soient profondément examinées dans la vérité et la sincérité, afin de retrouver la Paix véritable et la Cohésion nationale.

En outre, Sa Majesté Nanan Kassi ANVO, demande au Président Alassane OUATTARA de donner le ton de l’apaisement par l’arrêt des poursuites judiciaires en cours en vue de privilégier les voies du dialogue et de la négociation.

Sa Majesté voudrait ainsi réaffirmer son attachement ferme à la recherche de la Paix et à la préservation de la Cohésion et de l’Unité nationale, avec la contribution de tous les enfants du Royaume Baoulé. Cette dynamique se nourrit de l’implication de tous les fils et de toutes les filles des diverses composantes de la Côte d’Ivoire, par le dialogue et la concertation.

C’est l’occasion pour lui de lancer également un appel à tous les fils et filles du Royaume, afin que les efforts soient centrés sur la quête de solutions pour une véritable Paix et une Unité au sein de notre communauté et plus largement du peuple ivoirien. Il invite les uns et les autres à la retenue et au respect dû à Nanan Akoua Boni II, Reine -Mère du Peuple Baoulé.

Sa Majesté voudrait exhorter le Président Alassane OUATTARA, à tout mettre en œuvre pour que dans les meilleurs délais, l’environnement sécuritaire permette aux enfants de la Côte d’Ivoire de se retrouver et de s’engager à nouveau dans la voie de la Réconciliation et de la Cohésion nationale.

Sa Majesté Nanan Kassi ANVO souligne son entière disponibilité à œuvrer avec toutes les bonnes volontés, tant nationales qu’internationales, à la recherche de solutions idoines, à travers un dialogue ouvert et franc pour ramener la paix et la sérénité dans notre pays.

Que Dieu bénisse abondamment notre chère Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 7 novembre 2020

