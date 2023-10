Côte d’Ivoire : Teyi Lawson prend la tête d’Axa

Teyi Lawson est nommé directeur général d’Axa Côte d’Ivoire à compter du lundi 16 Octobre 2023. L’ex responsable du contrôle de gestion technique du même groupe, remplace Roger Boa Johnson qui, après 25 années de bons et loyaux services est admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Cependant, Roger Boa Johnson continuera d’accompagner la société dans la fonction non-exécutive de Président du Conseil d’Administration(Pca).

« C’est un grand honneur pour moi de rejoindre Axa Côte d’Ivoire en tant que directeur général et je tiens à remercier le Groupe Axa pour cette marque de confiance. Je prends la suite de Roger Boa Johnson avec fierté et beaucoup d’humilité », a déclaré le nouveau directeur général. Il a pris officiellement fonction lors de la cérémonie de présentation, le 19 octobre 2023, à Sofitel Hôtel Ivoire.

En mesurant la tâche qui l’attend, il a indiqué qu’avec l’ensemble de ses collaborateurs, il s’engage dès l’instant où il lui a été signifié sa nomination, avec passion et détermination, aux côtés des partenaires du groupe, à apporter les meilleures solutions aux besoins de protection des clients dans les moments cruciaux de leur vie.

Quant à Meryem Chami, directeur général d’Axa Afrique, il n’y a aucun doute, Teyi Lawson accompagné par l’ensemble des équipes d’Axa Côte d’Ivoire, portera avec succès l’ambition d’accélération du développement du groupe dans une approche centrée sur le Client, le renforcement des relations avec les partenaires et l’innovation autour de nouveaux produits ou canaux de distribution pour répondre aux besoins croissants et évolutifs des familles et des entreprises ivoiriennes.

«Je suis également convaincue que sous le leadership de Teyi, Axa Côte d’Ivoire et ses partenaires continueront de participer activement au développement et à la prospérité de l’économie ivoirienne», a-t-elle soutenu.

« Je suis infiniment reconnaissant au Groupe Axa pour les 25 années passées à Axa Côte d’Ivoire, ainsi que pour la confiance qui a été placée en moi au plus haut niveau de cette société durant plus de 10 ans. Je suis honoré de rejoindre le Conseil d’Administration dans la fonction non-exécutive de Président », a déclaré Roger Boa Johnson, ancien directeur général d’Axa Côte d’Ivoire », a pour sa part déclaré le directeur sortant.

Qui est le nouveau directeur général ?

Teyi Lawson est un actuaire diplômé de l’Isup-Institut de Statistique de Sorbonne Université de Paris, formation qu’il complétera avec un master en Finance au Cnam, Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris. Il débute sa carrière chez Axa France à la direction technique avant de rejoindre Axa US à la direction des risques. En 2015, il devient directeur Général Adjoint d’Axa Côte d’Ivoire. Il rejoindra ensuite Axa Partners en 2017 en tant que Cfo des régions Mea, Turquie et Afrique avant de prendre la responsabilité de l’allocation du capital puis du contrôle de gestion technique.