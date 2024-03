Côte d’Ivoire : Tidjane Thiam se dit prêt pour la présidentielle de 2025

Tidjane Thiam est à la tête du PDCI depuis décembre 2023. À un an de la prochaine présidentielle, l’opposant ivoirien se dit prêt.

Tidjane Thiam a été désigné pour succéder à Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023. Le banquier ivoirien ne cache pas son ambition de briguer la magistrature suprême en 2025.

Toutefois, l’ex-ministre du Plan s’en remet aux textes de son parti. « Au PDCI, c’est une convention qui désigne le candidat du parti. Notre congrès extraordinaire de décembre m’a mandaté pour préparer l’élection présidentielle de 2025. Donc oui, je me porterai candidat lors de la convention à venir du PDCI pour être le candidat du parti à l’élection présidentielle de 2025, si Dieu le veut », a confié Tidjane Thiam dans les colonnes de le Monde.

À la question de savoir s’il est pret pour bataille électorale, l’ancien patron du Crédit Suisse repond par l’affirmative. Tidjane Thiam a fait remarquer que le PDCI-RDA est doté d’un « vivier de compétences pour la nation ». Il a aussi soutenu que son parti a fourni de nombreux cadres et dirigeants à la Côte d’Ivoire. « Nous l’avons vu en décembre lorsque notre congrès électif a été annulé en pleine nuit. Nos partisans ont fait preuve d’un calme et d’une maîtrise de soi irréprochables, même face au déploiement exceptionnel des forces de l’ordre », s’est-il exprimé.

Le programme de société de Tidjane Thiam est basé autour de six axes principaux, notamment le capital humain, la société, l’économie et l’équité, les nouvelles technologies, le développement durable, la paix et la sécurité.