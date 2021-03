Côte d’Ivoire: titrologie, l’actualité du mercredi 17 mars 2021 dans les médias

Votre plateforme d’informations vous livre divers faits qui marquent l’actualité du mercredi 17 mars 2021. Piquet d’honneur des populations d’Abobo pour HamBak, un juriste proche du RHDP trouve les hommages de Toh Bi mal placés.

A l’initiative du Conseil municipal d’Abobo, les couches socioprofessionnelles de cette cité de près de deux millions d’habitants ont procédé à un piquet d’honneur, le mardi 16 mars 2021, à la mairie de ladite commune pour leur maire, le défunt Premier ministre ivoirien, Hamed Bakayoko. En hommage à son ancien patron Hamed Bakayoko, le Préfet hors grade Vincent Toh Bi Irié a décidé de rendre des témoignages sur les qualités de l’homme. Cette forme de recueillement ne convient pas à Pierre Soumarey, juriste proche du parti au pouvoir. Opera News reprend ses arguments.

MSC investit dans les chaînes d’approvisionnement et les infrastructures africaines.

Cette année, un demi-siècle s’est écoulé depuis que MSC a lancé sa première ligne entre la Méditerranée et l’Afrique de l’est en 1971. Aujourd’hui, l’entreprise continue à investir dans des équipes locales, des infrastructures et des services de transport, afin de créer des opportunités commerciales internationales et intra-africaines pour les organisations du continent, de Dakar à Cape Town.

Trois morts dans un accident de la circulation sur la route de Bassam.

Trois personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation avant Yaou, non loin de la ville balnéaire de Grand-Bassam au Sud-Est d’Abidjan, selon le Groupement des sapeurs-pompiers militaires ( GSPM), dans une note d’information. Ils ont été extraites et mises à la disposition des pompes funèbres.

Pluie d’artistes ce mercredi en concert au stade d’Ebimpé.

Voir les images dans l’appli et economisez jusqu’à 80% de data Ce sont environ une soixantaine d’artistes venus de la Côte d’Ivoire et de l’étranger qui seront en attraction à l’occasion de ce concert hommage au parrain des artistes Hamed Bakayoko. Pour la côte d’Ivoire on aura entre autres, Serge Beynaud, Magic system, les Patrons, Alpha Blondy, Espoirs 2000, etc.. Venus de l’étranger ce sont Fallu Ipupa, Dadju, Vegedream, Sidiki Diakité, Koffi Olomidé etc.. Pour ne citer que ceux là. Le recueillement artistique aura pour cadre le stade d’Ebimpé, de 19h le mercredi à 7h du matin le jeudi.

Le Real et Manchester City en quarts de finales.

Soixante-dixième but en Ligue des champions et cinq cette saison. Karim Benzema est désormais la pièce maîtresse du Real Madrid. Le Français a assuré la qualification des Madrilènes pour les quarts de finale après avoir battu l’Atalanta Bergame qui se déplaçait en Espagne.

Covid-19 : le Royaume-Uni ferme ses frontière à des pays africains, plusieurs dizaines de morts dans des attaques près du Mali

Cette mesure est entrée en vigueur à compter du 15 mars 2021 et s’applique à de nombreux pays africains. La mesure, selon les autorités sanitaires, cette décision vise à réduire la propagation de la Covid-19. Le Royaume-Uni avait déjà annoncé une interdiction de ses citoyens de voyager dans 33 pays du fait de la variante Covid-19 avant d’étendre la mesure à l’Ethiopie, au Qatar, à la Somalie et à Oman. Toujours en international, des attaques jihadistes présumées ont fait 58 morts, en début de semaine dans l’ouest du Niger, à proximité de la frontière avec le Mali. Cette zone est depuis des années le théâtre d’actions violentes de la part de groupes armés liés à Al-Qaïda et à l’organisation État islamique.

