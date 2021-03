Côte d’Ivoire/ Titrologie: l’actualité du samedi 13 mars 2021 dans les médias

Informations générales est au cœur de l’actualité pour vous livrer, en ce qui concerne ce samedi 13 mars 2021, les points marquants.

La dépouille du Premier ministre à Abidjan, Laurent Gbagbo ajourne son retour, pourquoi le tout-puissant candidat du Rhdp est battu à Biankouman

Décédé le 10 mars 2021 à Fribourg en Allemagne, la dépouille d’Hamed Bakayoko, Premier ministre, Ministre de la Défense et chef du gouvernement ivoirien, sera accueillie ce samedi 13 mars aux environs de 15h-16h à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Pour un accueil dû aux rangs des hautes responsabilités qu’il a assumées en Côte d’Ivoire, les Ivoiriens se mobilisent. De son côté, les partisans du Président Laurent Gbagbo annoncent l’ajournement de sa venue en Côte d’Ivoire. Ils ont donné les raisons que vous pourriez découvrir en parcourant Opéra News. Autre fait marquant en politique, c’est la défaite à Biankouma de l’honorable Dély Mamadou, autrefois militant de l’UDPCI, tout-puissant collaborateur de Mabri Toikeusse, qui a viré au RHDP qu’il a représenté aux législatives. L’ex-chef de cabinet de Mabri Toikeusse a été battu au premier coup d’essai de la fille du général Robert Guéi.

Le lanceur de la fausse alerte d’attentat à la bombe au Plateau interpellé, effondrement d’immeuble à la Riviéra2 : le propriétaire n’a pas de permis de construire

La journée du 9 mars 2021 avait été particulièrement mouvementée dans la cité des affaires de la capitale économique ivoirienne. Pour cause, une alerte à la bombe avait été lancée suite à un appel anonyme. Cette fausse menace s’était répandue comme une trainée de poudre dans la commune du plateau, précisément dans les tours administratives D et E. Après une enquête de la police nationale, l’auteur de ce gros canular a été interpellé. Autre actualité en société, c’est l’effondrement d’un immeuble R-5 le vendredi 12 mars 2021, à la Riviera2 qui a suscité l’indignation de l’opinion. Les témoignages recueillis révèlent que le propriétaire de cet immeuble qui a fait des victimes n’était pas en règle vis-à-vis de l’administration compétente.

Ce que touchent nos stars Éric Bailly et d’Amad Diallo à MU, Motsepe à la CAF : sa famille, ses affaires, son projet sportif

Deux ivoiriens font la fierté de la Côte d’Ivoire dans le club de Manchester United. Il s’agit d’Eric Bailly et d’Amad Diallo. Le premier a été acheté à Villareal (Espagne) le 8 Juin 2016. Le second, Amad Diallo Quant à Diallo, a été transféré de l’Atalanta Bergame. Son contrat court jusqu’en 2025. Tous deux bénéficient d’un traitement salarial alléchant. L’actualité sportive met également en scène la Confédération africaine de football (CAF) dont le Président est désormais connu. Motsepe : qui est-il ? Que va-t-il faire ? Sur qui s’adosse-t-il ? La Caf trouvera-t-elle des ressources nouvelles sous sa mandature ? Les intérêts économiques et financiers seront-ils définitivement des priorités dans la nouvelle gouvernance de la Caf ?

La 46ème cérémonie des César a donné son verdict

La rubrique culture et divertissement consacre ses lignes à la 46ème cérémonie des César qui s’est déroulée le vendredi 12 mars 2021 sur les bords de Seine. C’est l’acteur et réalisateur Albert Dupontel qui a dominé cette prestigieuse cérémonie française avec sept récompenses dont le meilleur film pour “Adieu les Cons”. La soirée a, en outre, été marquée par des cris de détresse du secteur culturel et la volonté de célébrer la diversité. Toutefois, il y a eu de grands déçus.

L’ONU exhorte “les forces étrangères” à quitter “sans tarder” la Libye

La Libye retient l’attention de la communauté internationale ces dernières semaines. Le Conseil de sécurité de l’ONU a réclamé, le vendredi 12 mars 2021, dans une déclaration approuvée à l’unanimité “le retrait sans plus tarder de toutes les forces étrangères et des mercenaires de Libye”, en saluant la validation par le Parlement du nouveau gouvernement unifié, 48 heures plutôt.

