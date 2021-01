Côte d’Ivoire: Touré Alpha se choppe des pierres après avoir encensé Assetou gon

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, L’honorable Touré Alpha Yaya encense Assetou Gon Coulibaly, la veuve de feu Amadou. Cette curieuse déclaration a surpris plus d’un sur la toile. Touré Alpha Yaya estime dans un premier temps que la femme vertueuse est celle qui préserve la dignité de son âme à sa présence comme à son absence. « La bonne femme n’est pas la plus belle du monde, ce n’est pas non plus la plus intelligente du monde ou encore moins la plus puissante au monde, la bonne femme est celle qui honore son mari à sa présence comme à son absence. La bonne femme préserve la dignité de son mari à sa présence comme à son absence. Mieux vaut mourir en honneur que de vivre dans le déshonneur. » a t-il déclaré.

Par ailleurs, il déclare que la veuve du premier ministre Gon Coulibaly n’est pas intéressée par les ” petits postes politiques ”. « Femme digne , femme de valeur nous te disons merci pour la préservation de l’honneur de notre espoir qui nous a quitté pour l’autre monde (..) Femme de valeur qui a peu d’estime pour ce bas monde qui n’a aucune considération pour les petits postes politiques je ne peux que vous magnifier vous valoriser pour le respect que vous imposez pour la mémoire de notre espoir car consciente que Les grands n’ont que l’honneur pour seule conscience. » ajoute le député de Gbon.

Selon des internautes du parti au pouvoir, ce message ferait allusion à la candidature annoncée de l’autre épouse de feu Amadou Gon Coulibaly pour à Ayama. Ainsi, ils ont été nombreux à recadrer Touré Alpha Yaya, l’invitant à éviter les messages de frustration à l’égard de l’autre femme de feu Amadou Gon Coulibaly.

« Cher honorable j’espère que ton message n’est pas une parabole à l’égard de la deuxième femme du feu AGC (…) Si non il y’a plusieurs femmes dignes, intègre, de valeur et d’honneur au seins du gouvernement que notre mentor Ado dirige. Que dites vous de ces femmes au sein de ce gouvernement ? Donc stp sois droit dans tes bottes car fais de la politique n’est pas un crime c’est juste apporter son savoir faire à ton pays pas plus. Merci et si je vous ai offensé veillez m’excuser stp » s’indigne une internaute, militante du RHDP.

