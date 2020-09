Côte d’Ivoire: tourisme / découverte des merveilles de Grand-Bereby

Promotion du tourisme / Eductour jour 2 : A la découverte des merveilles de Grand-Bereby

L’Office National du Tourisme, Côte d’Ivoire Tourisme, et ses invités sont dans la région de San Pedro du 23 au 26 septembre dans le cadre d’un éductour (voyage de familiarisation et d’imprégnation) à l’intention de personnalités d’influences du pays. Au menu des activités de la deuxième journée : la découverte de la cité balnéaire de Grand Bereby et de ses richesses touristiques.

De San-Pedro à Grand-Bereby, Un voyage pendant lequel les 16 participants de l’éductour sont entretenus par un guide qui leur livre histoires, anecdotes et légendes sur la ville aux milles plages. La visite débute par les civilités aux autorités administratives et coutumières suivi d’un important don de matériel sanitaire à l’école primaire publique Bereby 6 dans le cadre de la lutte contre la Covid 19.

Après cette action de portée sociale, cap a été mis sur Rock Olidié, village situé à 3 km de Grand-Bereby. La délégation de Côte d’Ivoire Tourisme découvre un site unique de pontes de tortues de mer. Elles y viennent entre septembre et octobre de chaque année pour pondre leurs œufs, attendre l’éclosion et retourner en mer.

Ensuite Taboualé, village pittoresque, véritable paradis terrestre, avec ses piscines naturelles et ses plages vierges sur lesquelles les invités ont été complètement émerveillés. La délégation ne s’est pas encore remise de ses émotions qu’elle est conduite à la baie des sirènes et l’hôtel kahtoum, les points de chute de cette magnifique découverte de Grand-Bereby.

Cet éductour rappelons-le, a pour objectif, de mettre en valeur l’offre touristique de la région de San Pedro, Ce rendez-vous est également une occasion donnée aux personnalités d’influences prenant part au voyage de communiquer à travers leurs réseaux d’information en vue d’inciter les ivoiriens à la pratique du tourisme en tenant compte des mesures barrières dues à la Covid 19.

