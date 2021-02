Côte d’Ivoire: toute l’actualité Ivoirienne du jour

Comme à son accoutumée, voici une série d’informations générales (politique, économie, société, sport, culture et divertissement)

Guillaume Soro se prononce sur l’actualité socio-politique, l’Ambassadeur des USA parle de la menace terroriste en Côte d’Ivoire…

La menace terroriste dans la sous-région, notamment en Côte d’Ivoire, est prise au sérieux par les diplomaties des pays occidentaux. L’Ambassadeur des Etats-Unis en Côte d’Ivoire a évoqué la question dans une interview. Richard Bell est revenu sur ce que la représentation américaine sur le territoire ivoirien propose à l’administration Biden. Toujours en politique, c’est l’ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne qui rompt le silence depuis son exile quelques semaines après des scènes de lâchages et autres déclarations dans son camps. Après leur départ de Génération et Peuple Solidaire (GPS), Soro répond enfin à Soro Kanigui, Soro Alphonse, etc. L’ex-allié du président Alassane Ouattara devenu son farouche opposant, révèle enfin pourquoi il a quitté la France.

100 femmes bénéficiaires du projet CÊWA, 22 millions octroyés à 80 jeunes du Kabadougou…

En économie, Opera News relaie des informations qui mettront certainement du baume au cœur des populations du Kabadougou. 100 femmes de cette région du pays sont prises en compte par le projet « CEWA » (jeunes dames entreprenantes et dynamiques). Toujours dans le Kabadougou, l’on annonce également le financement de projets visant l’amélioration de l’employabilité. Plus de 2 milliards FCFA mis à la disposition de 6 690 jeunes. A Bonoua, ce sont les usagers de la banque du Trésor qui pousseront un ouf de soulagement. En effet, cette institution financière ouvre son premier guichet automatique dans cette localité pour réduire les longues files d’attente aux guichets physiques.

DJ Arafat « ressuscité » par « Un prince à New York 2 », la 3 fête 1 an de bonheur, Boukary sur la plus haute marche du podium en Afrique francophone.

“Un artiste ne meurt jamais, il survit à travers son œuvre”, a-t-on coutume de dire. Ce dicton trouve tout son sens chez DJ Arafat. Un an après son décès brutal, il marque toujours les esprits à travers ses œuvres. Au-delà même des frontières de son pays la Côte d’Ivoire. L’un des titres du roi du couper-décaler vient d’être introduit dans la bande annonce de l’acte 2 d’un célèbre film américain dans lequel joue le célèbre Eddy Murphy. La rubrique Culture et divertissement revient sur l’anniversaire de la 3ème chaine de la RTI dont Didier Bléou est le Big Boss. Arrivée dans un contexte de migration à la TNT, La 3 fait son chemin. Elle vient de boucler son premier anniversaire. Dans le domaine de l’humour, Boukary a réussi à sortir la tête du lot à la 6ème édition du festival « Abidjan Capitale du Rire ». Ainsi, se voit-il décerner le trophée de « meilleur humoriste d’Afrique francophone ».

Le conflit à l’Africa sport entre Vagba et Antoine Bailly couve toujours, la Confédération Africaine d’Athlétisme définit les critères…

Le feuilleton du conflit à la présidence à l’Africa sport national ne s’est pas encore estompé entre Alexis Vagba et Antoine Bailly. Ce week-end, Alexis Vagba a à nouveau fait une sortie, se réjouissant de la décision du Comité de normalisation de reprendre le championnat dans un bref délai, pour rappeler que c’est lui le président élu. Répondrait-il à Antoine Bailly qui, à la faveur du licenciement du préfet, ex-directeur de la FIF, révélait que les documents signés par Sam Ettiassé dont le contrat a pris fin en 2019 étaient du faux ? Opera News suit cette actualité de l’un des clubs mythiques de la Côte d’Ivoire. En athlétisme, la Confédération africaine d’athlétisme (CAA) vient de définir les critères de qualification pour le championnat d’Afrique.

Au Niger, on se prépare pour le 2ème tour de la présidentielle, les pays du G5 Sahel se réunissent ce lundi à N’Djamena, Trump acquitté…

En ce qui concerne l’actualité internationale, un zoom sur le deuxième tour de la présidentielle au Niger que les différents états-majors des deux candidats en course (de l’opposition et du pouvoir) préparent avec acharnement. Toujours sur le continent africain, les pays du G5 Sahel se réunissent lundi et mardi à N’Djamena au Tchad. Le président français Emmanuel Macron participera pour sa part en visioconférence. L’ordre du jour est relatif à la lutte antijihadiste et le passage de témoin. Aux Etats-Unis, l’acquittement de l’ex-président Donald Trump, à l’issue de son procès pour « incitation à l’insurrection » au Sénat illustre à quel point son influence reste grande au sein du Parti républicain, et lui ouvre la course pour 2024.

Operanews

Comments

comments