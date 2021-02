Côte d’Ivoire: toute l’actualité Ivoirienne du jour

L’actualité en mouvement sur votre plateforme d’informations générales Opera News ce samedi 6 février 2021. En politique, en économie, en société, en culture et divertissement, en sport… passez une excellente semaine à « croquer l’actu ».

Décès du président Fologo, limogeage d’un pro-Soro.

L’actualité qui va meubler à coup sûr ce week-end, notamment ce samedi 6 février 2021, c’est l’information relative au décès de l’ancien « disciple » indécrottable du premier président ivoirien. Augustin Laurent Dona-Fologo, après avoir marqué sa présence au sommet de l’Etat (SG de parti, Ministre, président d’Institution…) durant plusieurs décennies, a tiré sa révérence dans la soirée du vendredi 5 février 2021. Le monde de la presse et de l’audiovisuel dont il était un acteur influent lui réservent un hommage. Outre le cas Fologo, Opera News se fait l’écho d’une autre actualité en politique. En effet, M. Kouhon Clément, délégué régional de GPS, en charge du Guémon vient d’être relevé de ses fonctions à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. Selon des sources proches de Guillaume Soro, il est reproché à M. Kouhon d’avoir été critique vis-à-vis du régime Ouattara sur une télévision en ligne, GKSTV.

L’Office national du tourisme à la recherche de mécanismes.



Depuis le 2 février, l’ONT vise un objectif majeur : trouver des mécanismes pour valoriser et susciter un flux touristique vers l’intérieur du pays tout en évitant au maximum de transporter des cas de Covid-19. La Directrice générale Nassénéba Touré, a abordé à partir du 2 février dernier la première étape du projet de son institution avec le Réseau des Professionnels du Tourisme de Côte d’Ivoire (REPTCI). Elle a profité de cette occasion pour exprimer le besoin d’accompagner le Popo carnaval de Bonoua, le Fotamana festival de Korhogo, le Paquinou dans le V Baoulé etc.

Des victimes dans un accident sur la route de Bassam, les DREN concernées par la suppression des congés de février…

En société, l’information qui retiendra sans doute l’attention de l’opinion ce samedi est le grave accident sur la route de Grand-Bassam, qui a fait des victimes et créé un bouchon monstre sur cette voie la plus fréquentée les week-ends. Pour l’heure, aucun décès n’a été signalé, toutefois il y a eu des blessés graves dans le pronostic vital est engagé. Deux voitures véhicules, une « voiture personnelle » et un taxi communal sont entrés en collision autour de 6h00 dans la zone de Gonzagueville, notamment au corridor. Autre fait, la question de la suppression des congés de février au primaire alimente la polémique. Sur ce sujet, Opera News rapporte des précisions. En effet, du 18 janvier au 02 février, s’est tenue à Yamoussoukro une formation (IEPP, CPPP, DEP, …) sur le Programme d’enseignement ciblé (PEC), qui viendra en appui à l’APC (Approche pédagogique par Compétence) déjà appliquée dans les écoles. Les Directions Régionales de l’Éducation Nationale qui ont été sélectionnées pour poursuivre cette première phase d’expérimentation pendant les congés de février sont les DREN de Divo, Soubré et San-Pedro.

Korhogo accueille l’apothéose des 30 ans de Bilé Didier, Eudoxie Yao met les points sur le « i ».

Ce samedi 6 février 2021, marque la dernière étape de la caravane de célébration des 30 ans de carrière de Bilé Didier qu’il a entamée le 9 janvier au stade de l’université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Bilé Didier et sa délégation dans laquelle figure un envoyé spécial d’Opéra News sont déjà sur place depuis 48h. « S’habiller sexy est, je le reconnais, mon péché mignon. Cela ne veut pas sous-entendre que je suis une femme aux mœurs légères » peut-on également retenir suite à une sortie d’Eudoxie Yao. La Go aux rondeurs excessives répond ainsi à ses détracteurs qui lui reprochent de se servir de son « potentiel » et de l’accoutrement qui va avec pour séduire et tirer profit

CHAN 2021 : Voici un aperçu des montants des primes.



Le Championnat d’Afrique des nations de football 2021, organisé par la Confédération africaine de football (CAF), est à sa sixième édition. Il met en compétition les sélections composées de joueurs évoluant uniquement dans les clubs de leur pays. Ce que beaucoup ignorent, c’est qu’il génère des primes pour les meilleures équipes de cette compétition. Le vainqueur empochera 675 millions FCFA. Les finalistes se tirent avec 350 millions FCFA, les demi-finalistes reçoivent 216 millions FCFA.

FELIX Tshisékédi prend la tête de l’UA

En international, notamment sur le continent africain, l’information qui pourrait accrocher l’attention de l’opinion, c’est sans doute l’avènement du chef de l’Etat congolais, Félix Tshisékédi, à la tête de l’Union africaine, ce samedi 6 février 2021. Il devient ainsi le deuxième dirigeant congolais, après le Maréchal Mobutu Sesséko en 1967. Il a reçu les charges de son prédécesseur sud-africain Cyril Ramaphosa.

