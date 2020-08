Côte d’Ivoire : trois choses pour être sûr de bénéficier des faveurs des « hauts dignitaires » selon Billon

JEAN-LOUIS BILLON, Secrétaire exécutif du PDCI-RDA attire l’attention sur trois choses pour être sûr de bénéficier des faveurs des « hauts dignitaires »

Selon lui :

« Aujourd’hui en Côte d’Ivoire, pour être sûr de bénéficier des faveurs des « hauts dignitaires », il faut trois choses :

Prier pour avoir un malheur ; Prier pour que quelqu’un de passage préfère filmer votre malheur plutôt que de vous venir en aide ;

3.Prier pour que cette vidéo fasse le buzz, qu’elle devienne virale et vous transforme en « star » des réseaux sociaux. Avec ça, tous vos problèmes sont réglés. Audiences privées, enveloppes et promesses garanties. Après la justice-spectacle prête à bondir sur le menu fretin pendant que les capitaines et les carpes géantes nagent tranquillement en eaux troubles, voici la politique-spectacle. Feu sur les réseaux sociaux !!!

Au-delà du « buzz », des «enjaillements » sur les réseaux et de quelques commentaires enflammés, la véritable question qu’il faut se poser est la suivante :

Qu’est-ce que cela change véritablement au destin de notre pays ? Car pendant ce temps, les ventres crient famine, les loyers n’attendent pas, les factures et les dettes s’empilent, les enterrements se multiplient et ça n’arrête pas. Plus personne n’écoute ni ne tend la main sans attendre quelque chose en retour. Pauvre Côte d’Ivoire, regarde tes fils et tes filles, « fiers artisans de ta grandeur », devenus des laissés-pour-compte dans leur propre pays. Yako !» confie t-il .

Sapel MONE

