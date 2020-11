Côte d’Ivoire/ troubles liés à la présidentielle 2020: le CNS instruit d’accélérer les enquêtes en cours pour situer les responsabilités

Abidjan, le 20 novembre 2020 – Au cours d’une réunion du Conseil national de sécurité (CNS), le jeudi 19 novembre 2020 à Abidjan, sur la situation sécuritaire générale au cours des mois d’août, septembre et octobre 2020, le Président de la République, Alassane Ouattara, a instruit le CNS afin que les enquêtes en cours soient accélérées pour situer, le plus rapidement possible, les responsabilités.

Cette instruction fait suite aux troubles à l’ordre public consécutifs à l’appel à la désobéissance civile et au mot d’ordre de boycott actif lancé par certains partis de l’opposition pendant la période présidentielle 2020.

Ces troubles, selon le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé, se sont traduits par des attaques contre des postes de gendarmerie et des commissariats de police dans certaines localités, des obstructions de voies par des troncs d’arbres, ainsi que des conflits intercommunautaires. Ils ont occasionné plusieurs décès, de nombreux blessés et d’importants dégâts matériels.

Le Président de la République a exprimé sa compassion aux familles endeuillées, aux blessés ainsi qu’à tous ceux qui ont subi des dégâts matériels et exhorté l’ensemble des populations vivant en Côte d’Ivoire à œuvrer pour renforcer la paix et la cohésion sociale.

Le Chef de l’Etat a également adressé ses félicitations aux Grands Commandements et à leurs collaborateurs pour leur abnégation et professionnalisme et l’efficacité de l’opération « Barrissement de l’éléphant », mise en place pour sécuriser l’élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020. Cette opération a permis la bonne tenue du scrutin et de contenir les débordements.

Cette réunion du CNS a également été l’occasion d’aborder les questions relatives à la lutte contre le grand banditisme, la sécurisation des fêtes de fin d’année, ainsi que la lutte contre le terrorisme.

Sur ces questions, le Président Alassane Ouattara a demandé aux Grands Commandements de proposer, dans les meilleurs délais, des ordres d’opérations en vue de consolider les mesures de protection des biens et des personnes sur l’ensemble du territoire.

