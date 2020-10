Côte d’Ivoire: UA et ONU déjà à Abidjan pour les règlages

Une mission conjointe CEDEAO, UA et ONU séjournera du 4 au 6 octobre 2020 à Abidjan dans le cadre de la présidentielle d’octobre.

Voici le programme homologué de la mission CEDEAO, UA et ONU pour rencontrer tous les acteurs de la politique ivoirienne et la société civile pour tout mettre en œuvre en vue d’éviter une crise en Côte d’Ivoire.

Conduite par Son Excellence Madame Shirley Ayorkor BOTCHWEY, Ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration Régionale du Ghana et Président du Conseil des Ministres de la CEDEAO, elle est composée du Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en Afrique de l’Ouest et au Sahel, les Commissaires chargés des Affaires politiques de la CEDEAO et de l’Union Africaine et le Secrétaire Exécutif du Conseil de l’Entente.

Cette mission se situe dans la droite ligne du Protocole de la CEDEAO relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité et avec son Protocole additionnel sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance.

Melv Sage

