Côte d’Ivoire: un conseiller municipal abattu par balle hier à Karakoro

L’insécurité tant annoncée gagne du terrain partout sur le territoire Ivoirien, encore une perte en vie humaine du côté de Karakoro.

« L’ Honorable TUO Seriba, Député de Karakoro et Komborodougou, Maire de Karakoro a la profonde douleur d’annoncer à chacune et à chacun, le décès tragique de Monsieur YEO Bakary Nongnon, Conseiller Municipal, tué par balle à son domicile ce dimanche 24 Octobre aux environs 19h 45. Il a été abattu par un inconnu qui a pris la poudre d’escampette, Il présente ses condoléances les plus attristées ainsi que celles de la municipalité à la famille éplorée et vous informe par ailleurs que l’enterrement aura lieu cet après midi après les formalités d’usage. Paix à son âme. »

Melv Le Sage

Comments

comments