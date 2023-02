Côte d’Ivoire : un crash d’hélicoptère évite la mort aux membres du gouvernement

Un hélicoptère de transport de troupes du type MI 8 de l’armée de l’air ivoirienne a effectué un atterrissage d’urgence dans la localité de Gohitafla, samedi 25 février 2023 avec le président de l’Assemblée nationale (PAN) et des membres du gouvernement.

Selon un communiqué de l’état-major des armées, si les raisons de cette manœuvre demeurent pour l’heure inconnues, le professionnalisme de l’équipage a permis de la réaliser en dépit des conditions particulièrement difficiles.

Les passagers au nombre desquels le Président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, la Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, Kandia Camara, le Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat Moussa Sanogo et la Vice-Présidente du Sénat sont tous sortis indemnes et des dispositions sont prises pour leur transport et la sécurisation de l’aéronef.

Une équipe technique de l’Armée de l’air a été immédiatement constituée, afin de déterminer les causes de cet incident.

